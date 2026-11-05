300 000 ₽ за третьего ребёнка: Как молодым семьям Подмосковья получить выплату до конца 2027 года

05 ноября 2026, 14:22

Эксперт Мособлдумы Голубев: 300 000 ₽ за ребёнка в МО начислят автоматически

Фото: istockphoto/Professor25

Молодые родители до 35 лет в Московской области смогут получить единовременную выплату 300 000 ₽ при рождении третьего или последующего ребёнка. Мера продлена до 31 декабря 2027 года — соответствующий закон приняла Мособлдума. На что можно потратить деньги, кто имеет право и как оформить выплату?





Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что право на выплату имеют семьи, соответствующие пяти критериям:





оба родителя (усыновителя) состоят в зарегистрированном браке либо родитель является единственным;

оба — граждане РФ не старше 35 лет;

хотя бы один из родителей имеет постоянную регистрацию в Подмосковье;

ребёнок зарегистрирован в органах ЗАГС Московской области;

в семье уже воспитывается двое или более детей.

«Указанную выплату семья молодая может направить на любые цели. Будь то ремонт жилья, покупка товаров длительного пользования, образование, лечение, семейный отдых. Власть не вмешивается. То есть это не целевая выплата с жёсткими ограничениями, а мера, которая работает на доверие», — подчеркнул эксперт.

«С января 2026 текущего года по сегодняшний день уже около 2 300 семей получили указанную меру поддержки, их число до конца года обязательно вырастет. Мы надеемся, продлевая эту меру, что ещё в четырёх тысячах молодых семей появится третий и последующий ребёнок, и мы с удовольствием им отдадим эти деньги», — отметил он.

«Если автоматическое назначение не сработало, заявление можно подать через региональный портал Госуслуг Московской области (срок рассмотрения — 7 дней) или в ближайшем МФЦ. Главное: не забыть о предоставлении выплаты надо подать не позднее 12 месяцев со дня рождения ребёнка», — предупредил Андрей Голубев.