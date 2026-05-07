Будет ли салют в Москве и Подмосковье в 2026 году: лучшие места для просмотра и ограничения. Правда ли, что его не могут не провести?
Салют в День Победы — больше, чем часть праздника. Он связывает нас с памятным вечером 9 мая 1945 года, который стал важной датой для всего мира. В 2026 году страна отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции этот день завершит яркий фейерверк, который увидят миллионы жителей России. Когда пройдет салют, где лучше смотреть его — в материале «Радио 1».
Будет ли салют в Москве 9 мая 2026 годаСалют в Москве 9 мая 2026 года, скорее всего, пройдет. Пока власти не сделали официального заявления. В 2025 году министр обороны заранее сообщил о подготовке праздничного запуска. Полностью отменить артиллерийский салют нельзя. Такую норму закрепляет федеральный закон от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Документ требует проводить его в городах-героях и там, где находятся штабы военных округов. Москва входит в этот перечень. Точные площадки и порядок запуска военные и столичные власти назовут ближе к празднику. Актуальные сообщения появятся на портале мэра Москвы и на сайте Минобороны России.
Когда пройдет салют в День Победы 2026Салют в День Победы 2026 года, по многолетней традиции, начнется в 22:00. В это время первые залпы прозвучат в Москве. Затем фейерверки стартуют и в других городах страны — тоже в десять вечера по местному времени. Праздничное шоу продлится около 10 минут. За этот период в столице дадут 30 залпов. Это число напоминает о ночи 9 мая 1945 года, когда страна встретила Победу.
Точки запускаВ Москве праздничный фейерверк обычно запускают сразу с нескольких площадок. Они охватывают почти все округа города. Точный список локаций на 2026 год власти пока не назвали. Поэтому сейчас лучше ориентироваться на адреса, которые использовали в прошлые годы. Чаще всего залпы дают на Поклонной горе в Парке Победы. В программу также обычно входят Измайловский парк, ВДНХ и район Останкинской башни. Салют нередко можно увидеть в Северном Тушине и на Лужнецкой набережной. В список популярных мест также входят парк «Сокольники», Южное Бутово, Зеленоград и Лианозово. Окончательную схему город публикует незадолго до 9 Мая. Как правило, это происходит с 7 по 9 мая. До этого момента москвичам и туристам стоит смотреть на карту прошлых лет. Обычно она меняется совсем немного.
Где смотреть салют в Москве: набережные, смотровые площадки и теплоходыДля просмотра праздничного фейерверка лучше выбирать места с широким обзором. Чем меньше рядом высотных домов, тем лучше видны залпы. Чаще всего горожане идут на набережные, мосты и крыши. Подойдут и смотровые площадки. Если хочется особой атмосферы, стоит выбрать речную прогулку. Москворецкая набережная остается одним из самых популярных мест. Отсюда хорошо виден центр столицы и силуэт Кремля в ночной подсветке. Людей здесь всегда много, поэтому приходить лучше за 2–3 часа до начала.
Хороший вид также открывается с Лужнецкой, Берсеневской, Котельнической, Кремлевской, Бережковской и Космодамианской набережных. Для прогулки подойдут Нагатинская, Дербеневская, Софийская и Пресненская. Красивую картину можно увидеть и с набережной парка Зарядье. С Воробьевской набережной удобно подняться на Воробьевы горы. Там находится центральная площадка у МГУ. Праздничные огни также хорошо видны на Поклонной горе и на ВДНХ. Для семейного выхода подойдут парк Горького, Сокольники и Измайловский парк.
Крыши и смотровые площадкиПанорамный вид на город открывается со смотровой площадки РАН по адресу: Ленинский проспект, 32А, стр. 1. Вход сюда бесплатный. Еще одна популярная точка — Останкинская телебашня. Здесь работают открытая и закрытая площадки, а также ресторан с видом на город. Отсюда можно увидеть фейерверк с высоты. Детей младше 6 лет на башню не пускают. Тем, кто хочет увидеть почти все точки запуска, подойдет Москва-Сити. Речь идет о башне ОКО High Port 354 на Пресненской набережной, 2. Площадка находится на 90-м этаже. Вход платный, попасть сюда можно только по предварительной записи. Цена билета начинается от 1800 рублей.
Просмотр с теплоходаРечная прогулка 9 мая давно стала отдельной праздничной традицией. Для многих это самый яркий способ встретить вечерний фейерверк. В момент старта теплоход выходит в акваторию Москвы-реки и занимает удобную точку для обзора.
В 2026 году рейсы отправляются с нескольких причалов:
- Лужники-Северный — около 18:30;
- Крымский мост — около 20:20;
- Зарядье — около 21:00;
- Киевский — около 21:15.
Во время поездки гости могут поужинать прямо на палубе. Точный маршрут и билеты обычно публикуют на сайте организаторов.
Как в Москве появилась традиция салюта ПобедыПервый артиллерийский салют в истории советской Москвы прогремел 5 августа 1943 года. Его дали в честь освобождения Орла и Белгорода во время операций «Кутузов» и «Полководец Румянцев». Приказ о залпах отдал лично Иосиф Сталин. С этого момента фейерверк стал символом военных успехов страны. За годы Великой Отечественной войны в столице прозвучало 354 таких салюта. Для них существовала четкая система. Высшую категорию составляли 24 залпа из 324 орудий. Так отмечали особенно важные события, включая освобождение столиц союзных республик и выход войск к государственной границе. Следующий уровень включал 20 залпов из 224 орудий. Его использовали в честь крупных операций и освобождения больших городов. Еще одну категорию составляли 12 залпов из 124 орудий. Ими отмечали значимые боевые достижения, например взятие важных узлов, дорог и портов.
Главным в истории страны стал салют 9 мая 1945 года. Ровно в 22:00 Москва услышала 30 залпов из орудий, которые стояли в разных районах города. Именно это число позже стало исторической нормой. Сегодня 30 залпов остаются высшей формой праздничной стрельбы в честь Победы. После войны традиция на несколько лет ослабла. При Никите Хрущеве масштаб торжеств заметно сократили. Прежний размах праздник вернул в 1965 году. Тогда 9 Мая вновь стало выходным днем. С тех пор Салютный дивизион Московского военного округа каждый год особенно тщательно готовится к этой дате. Со временем в стране сложилась и еще одна важная традиция. На День Победы люди семьями выходят на улицы, мосты и набережные, чтобы вместе смотреть вечерние залпы над городом. Праздничная программа не ограничивается только фейерверком. Утром на Красной площади проходит парад Победы. В течение дня горожане участвуют в шествии «Бессмертного полка», несут цветы к мемориалам и приходят на концерты. Вечерний салют завершает этот большой и важный день.
9 мая 2026 года «Бессмертный полк» в городах России состоится как в традиционном, так и в онлайн-формате — в зависимости от региона и ситуации с безопасностью. Для онлайн-акции, как и в предыдущие годы, был запущен специальный всероссийский проект.
В Подмосковье День Победы отметят без салютов и шествийВ этом году Московская область изменит формат празднования Дня Победы. Власти региона решили не проводить салюты, парады и шествие «Бессмертного полка». Главной причиной такого шага стала безопасность. Организаторы выбрали более сдержанный формат памятной даты.
Основное внимание уделят ветеранам Великой Отечественной войны. Для них подготовят адресные поздравления и специальные памятные акции. Привычное шествие с портретами фронтовиков перенесут в интернет. Жители региона смогут рассказать о своих родных-героях на специальных онлайн-площадках и в социальных сетях. Такой формат сохранит традицию народной памяти. Кроме того, он даст возможность присоединиться к акции тем, кто не сможет выйти на улицу в этот день.