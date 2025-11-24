День матери 2025: Праздник любви и благодарности, который объединяет поколения. Какого числа, что подарить, история
«Мама» — это слово, которое находит отклик в сердце каждого из нас. Мы полностью зависим от матерей в детстве, а когда вырастаем, обращаемся к ним за советом. Связь между матерью и ребенком крепка и непоколебима, как любовь, которая их объединяет. Неудивительно, что в разных уголках мира есть особые дни, посвященные матерям. В каждой стране эти праздники отмечают в разные даты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Когда отмечают день матери в РоссииВ нашей стране праздник приходится на последнее воскресенье ноября. В 2025 году День матери в России отпразднуют 30 ноября.
История праздникаЕще у древних греков был культ матери. В марте у них проходили праздники в честь Реи, матери богов. В Британии четвертое воскресенье Великого поста стало «материнским» (Mothering Sunday), и в XVII-XIX веках в этот день поздравляли всех мам.
В США первая попытка учредить праздник принадлежит Джулии Уорд Хоув, которая предложила это в 1872 году, но тогда идея не прижилась. А вот Анна Джарвис в 1907 году смогла привлечь внимание к этому вопросу. Виргиния стала первым штатом, где отметили День матери в 1910 году. Через четыре года президент Вудро Вильсон объявил этот день общенациональным праздником.
В России первая попытка провести День матери состоялась в 1915 году, он выпал на 1 декабря, но не стал популярным. Позже, в СССР, учительница Эльмира Гусейнова организовала праздник 30 октября 1988 года в одной из бакинских школ. В 1990-е годы к этой идее снова вернулись. Депутат Госдумы Алевтина Апарина стала инициатором его создания. В 1998 году президент России Борис Ельцин подписал указ об учреждении Дня матери.
Традиции праздникаХотя День матери в России начали отмечать недавно, он быстро завоевал сердца многих россиян и обзавелся собственными символами. Одним из главных стала скромная голубая незабудка, символизирующая верность и нежность чувств детей к своим мамам. Поэтому особенно популярны мягкие игрушки-медвежата с букетом незабудок в лапках. Накануне Дня матери повсюду проходят интересные мероприятия: выступают артисты, проводятся веселые конкурсы и творческие выставки. Школьники и детсадовцы с удовольствием участвуют в празднике, читают трогательные стихотворения, рисуют рисунки и мастерят оригинальные поделки специально для любимых мам.
Главное событие дня — визит ребенка домой, чтобы провести его рядом с мамой. Цветочный подарок или маленький сюрприз поднимут настроение самой дорогой женщине в вашей жизни. Этот праздник напоминает нам, насколько важно заботиться о наших матушках и уделять им больше внимания каждый день.
Интересные факты
- Интересно отметить, что слово «мама» практически одинаково звучит на разных языках мира. Это связано с тем, что дети начинают произносить именно такие звуки первыми, формируя основу слова, которое впоследствии закрепляется в речи взрослых;
- Советский Союз поощрял многодетность особыми наградами. Например, медаль «Материнство» получали женщины, вырастившие пятерых-шестерых малышей. За семь-восемь-девять детей присваивался почетный орден «Материнская слава». Но наивысшей степенью признания была награда «Мать-героиня»: ее давали тем, кто смог вырастить десять и более детей;
- Самым поразительным примером плодовитости является случай русской крестьянки XVII века. Ее муж Федор Васильев рассказывал, что супруга родила 69 детей всего за 27 родов. Несколько раз были двойни, тройни и даже четыре ребенка одновременно. Несмотря на трудности и риск смерти младенцев в те времена, лишь два малыша умерли вскоре после появления на свет;
- По данным Росстата, средний возраст россиянки при рождении первенца в 2023 году составил 26,2 года;
- С начала 2025 года женщины в России родили в общей сложности почти 1,1 млн детей. Для 39% матерей ребенок стал первым, для 31% — вторым, для 18% — третьим, а для 12% — четвертым и более.
Что подарить на День материДень матери — отличный повод выразить любовь и благодарность маме. Если хотите порадовать её особенным подарком, вот несколько идей:
- Букет любимых цветов;
- Семейный ужин;
- Сертификат на спа-процедуры;
- Фотоальбом с семейными снимками;
- Посещение театра или концерта;
- Гаджеты для дома;
- Украшения ручной работы;
- Книга любимого автора.