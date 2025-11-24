24 ноября 2025, 14:57

Фото: iStock/evgenyatamanenko

«Мама» — это слово, которое находит отклик в сердце каждого из нас. Мы полностью зависим от матерей в детстве, а когда вырастаем, обращаемся к ним за советом. Связь между матерью и ребенком крепка и непоколебима, как любовь, которая их объединяет. Неудивительно, что в разных уголках мира есть особые дни, посвященные матерям. В каждой стране эти праздники отмечают в разные даты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Когда отмечают день матери в России История праздника Традиции праздника Интересные факты Что подарить на День матери

Когда отмечают день матери в России

Фото: iStock/Drazen Zigic

История праздника

Фото: iStock/AnnaZhuk

Традиции праздника

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Интересные факты

Интересно отметить, что слово «мама» практически одинаково звучит на разных языках мира. Это связано с тем, что дети начинают произносить именно такие звуки первыми, формируя основу слова, которое впоследствии закрепляется в речи взрослых;

Советский Союз поощрял многодетность особыми наградами. Например, медаль «Материнство» получали женщины, вырастившие пятерых-шестерых малышей. За семь-восемь-девять детей присваивался почетный орден «Материнская слава». Но наивысшей степенью признания была награда «Мать-героиня»: ее давали тем, кто смог вырастить десять и более детей;

Самым поразительным примером плодовитости является случай русской крестьянки XVII века. Ее муж Федор Васильев рассказывал, что супруга родила 69 детей всего за 27 родов. Несколько раз были двойни, тройни и даже четыре ребенка одновременно. Несмотря на трудности и риск смерти младенцев в те времена, лишь два малыша умерли вскоре после появления на свет;

По данным Росстата, средний возраст россиянки при рождении первенца в 2023 году составил 26,2 года;

С начала 2025 года женщины в России родили в общей сложности почти 1,1 млн детей. Для 39% матерей ребенок стал первым, для 31% — вторым, для 18% — третьим, а для 12% — четвертым и более.

Что подарить на День матери