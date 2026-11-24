24 ноября 2026, 14:23

Инвестор Мясникова: люди не умеют копить из-за детских установок

Фото: iStock/ArtemSam

Когда двое зарабатывают одинаково, но один к концу месяца что-то откладывает и абсолютно спокоен, а у второго деньги утекают сквозь пальцы — это не метафора. И, как говорят специалисты, дело здесь не в силе воли и не в размере дохода, а в отношении к деньгам.





Эксперт Совета педагогов Росатома, предприниматель и инвестор, основатель школы финансовой свободы Алиса Мясникова в беседе с «Радио 1» отметила, что отношения к деньгам формируются в детстве.





«Мы об этом обычно не догадываемся, пока в какой-то момент не задаёмся вопросом: а что делать? Если представить ребёнка, который рос в семье, где деньги были постоянной тревогой. Где звучало: "денег нет", "мы не можем себе этого позволить" — и много других подобных фраз, которые мы собираем регулярно, то он вырастает с ощущением, что деньги — это что-то ненадёжное, что они вот-вот могут закончиться. И дальше возможны две развилки: либо человек всю жизнь тревожно копит и боится потратить на себя лишнее, либо, наоборот, стоит деньгам появиться — он тут же их тратит», — сказала она.

«Особенно часто обращаются женщины, которые хорошо зарабатывают, но у них нет накоплений. Когда начинаем разбираться, выясняется, что в детстве ей никогда не покупали новых вещей — она донашивала за другими, и было при этом стыдно. Теперь уже взрослой она сметает всё подряд: себе, детям, близким, как будто до сих пор доказывая кому-то, что теперь-то она может», — поделилась Мясникова.

«Здесь нужно работать с детскими установками, потому что за неумением копить стоит не простая расточительность, а эмоция. Человек тратит, когда тревожно, когда устал, когда хочет себя поддержать, когда скучно или одиноко. И деньги здесь — это просто способ быстро почувствовать себя лучше», — предупредила она.

