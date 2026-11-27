27 ноября 2026, 10:45

Стилист Архипова: визуально портят фигуру ткани и неверно подобранные фасоны

Фото: iStock/Dima Berlin

Даже самая стройная фигура может выглядеть невыгодно, если выбран неверный силуэт. Эксперты по стилю часто говорят: одежда должна работать на вас, а не против вас.





Дизайнер, историк, эксперт по современной женской моде, стилю и созданию функционального гардероба Олеся Архипова в беседе с «Радио 1» заявила, что пропорции портят линии: где вещь заканчивается, где начинается другая, где проходит горизонталь. Дело не в размере, а в геометрии.





Самые распространенные ошибки:

Подол на самой широкой точке: жакет или топ, заканчивающийся на самой широкой части бедра, режет ногу и крадет рост. Подол должен приходиться выше или ниже широкой точки, но не на ней.

жакет или топ, заканчивающийся на самой широкой части бедра, режет ногу и крадет рост. Подол должен приходиться выше или ниже широкой точки, но не на ней. Длинный верх поверх брюк без талии: он съедает ноги. Работает правило третей: верх короче, низ длиннее, или обозначенная талия. Силуэт должен делиться, а не висеть одним мешком.

он съедает ноги. Работает правило третей: верх короче, низ длиннее, или обозначенная талия. Силуэт должен делиться, а не висеть одним мешком. Оверсайз с головы до ног: один объемный элемент — характер, а два — это уже палатка. Баланс: объемный верх плюс собранный низ, или наоборот.

один объемный элемент — характер, а два — это уже палатка. Баланс: объемный верх плюс собранный низ, или наоборот. Неверная линия плеча: спущенное или узкое плечо ломает всю раму, даже если все остальное сидит. Плечо — несущая стена образа.

спущенное или узкое плечо ломает всю раму, даже если все остальное сидит. Плечо — несущая стена образа. Длина миди на самой широкой части икры: она режет ногу в самом невыгодном месте. Выбирайте длину выше или ниже икры, а не по ней.

она режет ногу в самом невыгодном месте. Выбирайте длину выше или ниже икры, а не по ней. Ремешок на щиколотке и контрастная обувь: они ставят точку там, где нога должна продолжаться. Обувь в тон кожи или брюк, острый мыс, и нога становится длиннее без каблука.

«Что чинит пропорции быстрее всего: вертикаль (монохромная колонна цвета), обозначенная талия, правильный подол и точное плечо. Это геометрия, а не диета. Одежда должна строить силуэт, а не спорить с ним», — резюмировала Архипова.