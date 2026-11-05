Психолог объяснила, по каким признакам можно понять, что у мужчины серьёзные намерения
Психолог Евгеника: если мужчина хочет заботиться, значит, он серьезно настроен
Можно бесконечно говорить о любви, рисовать радужные перспективы и клясться в верности, но настоящая близость проверяется не словами, а делами. В отношениях мужчин и женщин именно поступки становятся тем языком, который понятен без перевода, — они либо подтверждают искренность чувств, либо разоблачают пустые обещания.
Психолог Евгеника в беседе с «Радио 1» напомнила, что слова о любви легко произнести, но за ними не всегда стоят действия.
«Нужно оценивать намерения мужчины по его поступкам. Потому что именно они говорят о серьёзных намерениях. Ключевой критерий — забота, выраженная в конкретных действиях. Но это деньги. Нельзя заботиться о человеке бесплатно. Например, если женщина заболела, недостаточно сказать "не болей". Серьёзный мужчина пришлёт лекарства, ящик апельсинов, шаль, банку мёда. Это будет значить, что здоровье женщины ему небезразлично», — сказала эксперт.Другой пример, по словам психолога, — ситуация, когда мужчина встретил женщину зимой в лёгких туфлях и заказал ей сапоги.
«Можно на маркетплейсах элементарно купить недорогие, но тёплые. Чтобы у тебя были ножки в тепле, чтобы ты выносила потомство, чтобы ты родила здоровых детей. Логика здесь простая: мужчина, который планирует долгосрочные отношения, вкладывается в здоровье и комфорт женщины. Если же женщина в беде, а мужчина ничего не делает — это сигнал», — объяснила Евгеника.
Она добавила, что «любить» — это глагол, отвечающий на вопрос «что делать». Соответственно, если мужчина в ваш адрес ничего не делает, не хочет вам помочь в беде — значит, «из серьёзных намерений у него только постель».