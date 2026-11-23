23 ноября 2026, 13:22

Дизайнер Архипова: винтажа в образе не должно быть много

Фото: iStock/Robert Heemskerk

Винтаж — больше не просто слово из мира моды. Это новый образ жизни, где старые вещи обретают новую ценность, а покупатели — уникальность и стиль, которых так не хватает в эпоху масс-продакшена.





Дизайнер, историк, эксперт по современной женской моде, стилю и созданию функционального гардероба Олеся Архипова в беседе с «Радио 1» рассказала, как сделать так, чтобы винтаж выглядел находкой, а не усталостью.





Правило первое: дозировка. Одна вещь с историей на образ, а остальное пусть будет спокойной современной базой.

дозировка. Одна вещь с историей на образ, а остальное пусть будет спокойной современной базой. Правило второе : посадка. Старая вещь должна сидеть на вас, как сшитая для вас, не бойтесь отнести ее к швее.

: посадка. Старая вещь должна сидеть на вас, как сшитая для вас, не бойтесь отнести ее к швее. Правило третье: состояние. Винтаж прощает возраст, но не прощает запущенности: ни вытянутых локтей, ни мертвой фурнитуры.

«Тогда вещь с историей будет жить в вашем гардеробе долго, и не как музейный экспонат, а как рабочий любимый предмет», — сказала собеседница.