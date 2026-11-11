«Не злой критик»: Россиянам рассказали, как полюбить себя настоящего

11 ноября 2026, 15:14

Актриса Исаева: чтобы принять себя, нужно влюбиться в свое отражение

Фото: istockphoto/standret

В современном мире любовь к себе становится чем-то заретушированным и спрятанным в цифровой среде. У каждого есть своя страничка в соцсети, которая наполнена яркими фотографиями с самого нужного ракурса. Однако специалисты утверждают, что любовь к себе — это далеко не про идеальную картинку.





Супермодель, телеведущая, актриса Мария Исаева в беседе с «Радио 1» назвала главным парадоксом то, что индустрия, которая десятилетиями создавала недостижимые стандарты, сегодня сама разворачивается в сторону настоящего. И это не просто «принятие себя», а новый стандарт качества: живое ценится дороже идеального.





«Посмотрите на себя влюбленными глазами, а не как злой критик. Улыбнитесь своему отражению, похвалите себя за то, как вы красиво улыбаетесь, как блестят ваши глаза. Фильтры созданы для аватаров, а вы — живое произведение искусства. И ваша главная задача — не быть идеальной картинкой, а быть настоящей, теплой и бесконечно интересной личностью», — сказала она.

«Всё это умеете вы. И именно оно — единственное, что имеет значение в реальном общении и реальной жизни», — резюмировала Исаева.