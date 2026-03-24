Никифоров день 25 марта: почему нельзя брать в руки нож, печь пироги с картошкой и носить темную одежду, народные приметы
Согласно народному календарю, 26 марта отмечается Никифоров день. Такое название праздник получил в честь святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, память которого чтит православная церковь. В народе эту дату связывали с пробуждением природы: вешние воды просачивались в берлоги, тревожа медведей, а рыбаки ждали богатого улова по последнему льду. О приметах, традициях и запретах дня — в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе Никифорова дня лежит глубокое переплетение древних славянских обрядов с христианским почитанием святых. Наши предки верили, что именно к концу марта солнце начинает пригревать по-настоящему, снег тает с удвоенной силой, а талые воды проникают в медвежьи берлоги, будят косолапого хозяина леса. Медведь на Руси считался существом особенным — почти человеком, только в ином обличье. Существовало множество легенд о его превращениях, а некоторые части медвежьего тела использовали в обрядах.
С приходом православия день обрел своего небесного покровителя. Святитель Никифор Исповедник жил во второй половине VIII — начале IX века в Константинополе. Воспитанный в благочестивой семье, он получил блестящее образование и служил царским советником при императоре Льве IV. Но мирская слава не прельщала будущего святого. Он оставил почести, удалился на берег моря, где возвел церковь и основал монастырь.
В 806 году Никифора избрали патриархом Константинопольским. Но путь его оказался тернист: когда к власти пришел император-иконоборец Лев V Армянин, святитель отказался общаться с еретиками, выступавшими против святых икон. За это его отлучили от церкви и сослали — сначала в монастырь в Хрисополе, затем на остров Проконнис в Мраморном море. Тринадцать лет провел святой в изгнании, где и скончался. Спустя 19 лет его останки обрели нетленными и благоухающими — их перенесли в собор Святой Софии в Константинополе. В память об этом событии установлен отдельный праздник — День перенесения мощей святителя Никифора Исповедника, который и отмечается 26 марта.
Православные верующие молятся святителю Никифору о защите веры, об укреплении в гонениях и о даровании стойкости духа. В молитве к нему просят «от всех напастей и бед ходатайством твоим свободи».
Традиции дняВ Никифоров день крестьяне строго следовали заветам предков. Главное правило: держись воды — и будешь здоров и сыт. Вся вода в этот день считалась целебной. Наши предки спешили в баню, чтобы смыть с себя зимнюю хворь и встретить весну обновленными. А после парной обливались ледяной водой — так закаляли тело и дух, веря, что целый год не будут болеть. Особую силу имела родниковая вода, выпитая сразу после восхода солнца.
Хозяйки мыли полы с особым старанием. Считалось: чистота в доме в этот день обеспечит здоровье всей семье на целый год вперед. Грязный пол сулил трудности на жизненном пути, а чистый открывал ровную дорогу к счастливому будущему.
Важным делом дня была рыбалка. По последнему льду отлично клевали окунь, судак, щука, плотва и язь. Рыбаки отправлялись на промысел с надеждой: чем больше наловишь, тем больше в доме будет достатка, гармонии и здоровья. Первую пойманную рыбку полагалось отдать встреченному коту — такая примета сулила денежную удачу. Из улова хозяйки пекли пироги и варили наваристую уху.
Жители деревень внимательно следили за пернатыми вестниками в Никифоров день. Прилет жаворонка первым предвещал скорое тепло, а вот если первым показывался зяблик — холода еще не отступят. Гуси, вернувшиеся с юга, сулили богатый урожай в наступившем году.
Несмотря на Великий пост, вечером собирались за столом, укрепляя родственные узы. Ели постную пищу и делились планами на будущее.
Народные запретыНаши предки знали: 26 марта нужно быть осмотрительным. Нарушение запретов могло обернуться бедой.
- Не ходи в лес. Медведь в этот день просыпается и выходит из берлоги. Голодный и злой после спячки, он опасен вдвойне. Верили также, что косолапый дружит с лешим, и встреча с ним может стоить жизни;
- Не бери в руки острые предметы. Ножи, ножницы, колющие орудия под запретом. Считалось, тот, кто порежется в этот день, встретит впереди серьезные испытания, преодолеть которые можно будет лишь «потом и кровью». Даже хлеб рекомендовали ломать руками;
- Не пеки пироги с картошкой. Самый строгий запрет касался выпечки с картофелем. Угощение гостей такими пирожками, по поверью, привлекало в дом смерть;
- Не надевай черное. Черная одежда в этот день — к трауру. Верили, что, надев темное, скоро придется надеть его на похороны близкого человека;
- Не давай и не бери в долг. Запрет касался не только денег, но и соли, сахара. Такое заимствование вело к бедности и ссорам, должник мог не вернуть взятое;
- Не ссорься с супругом. Конфликт с мужем или женой в Никифоров день грозил долгим разладом и даже разрывом отношений.
Приметы
- Гуси плещутся в воде или лужах — к скорому потеплению;
- Утренний туман — к дождливому лету;
- Из березы обильно течет сок — к ненастному, дождливому лету;
- Солнечный день — к хорошему урожаю зерновых;
- Дует северный ветер или ранняя гроза — к холодной весне;
- Полевые мыши уходят из поймы реки — к сильному половодью.