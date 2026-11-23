23 ноября 2026, 15:37

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На этой неделе небо вновь становится поводом для тревог и надежд. Полная Луна, россыпь звёзд и очередные астрологические прогнозы, обещающие перемены.





Астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» отметил, что текущая неделя будет напряженной из-за общения.





«Первый момент — это приближающееся полнолуние. 15 и 16-ые лунные сутки, которые действуют с понедельника по среду включительно, провоцируют нас на агрессию в разговорах. Так можно наломать дров там, где этого делать не стоит», — предупредил он.

«Полнолуние — это пик энергии, когда мы особенно активны и агрессивны. В Близнецах эта энергия направлена на мыслительные процессы и разговоры. А находящийся в Скорпионе Меркурий (управитель Близнецов) и аспекты Луны с Ураном, Плутоном и Нептуном делают нас очень острыми и неосторожными на язык», — объяснил Зак.

«Так что готовимся к этой неделе тщательно, держимся себя в руках и 10 раз думаем, прежде чем что-то сказать или решить», — резюмировал астролог.