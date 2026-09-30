«Потеря слуха и смерть»: Стала известна третья в мире по летальности инфекция

30 сентября 2026, 11:48

Эксперт «Петровакс Фарм» Данишевский: менингококковая инфекция приводит к смерти

Фото: IStock/Pixel_away

Менингококковая инфекция занимает третье место в мире по летальности после бешенства и вируса Эбола. У детей в течение суток погибает 20% заболевших, а до половины выживших остаются инвалидами. Несмотря на это, включение вакцинации в национальный календарь профилактических прививок отложено до 2027 года.





Вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский в беседе с «Радио 1» рассказал, что в соответствии со стратегией развития иммунопрофилактики в Российской Федерации, утверждённой постановлением Правительства, менингококковая вакцина ещё в 2024 году должна была быть введена в национальный календарь прививок для всех детей.





«В случае возникновения этой инфекции в течение суток гибнет 20% заболевших среди детей. Болезнь молниеносно развивается, имеет очень тяжёлые последствия: и ампутации, и потеря слуха, и когнитивные нарушения. Замечается отставание в развитии, если переболеть менингококком в детстве», — сказал он.

«Основные вспышки в России — там, где люди скученно находятся. Недавно была вспышка в Великобритании, унёсшая жизни, к сожалению, порядка пятидесяти студентов в общежитии в одном из университетов Великобритании», — предупредил Данишевский.