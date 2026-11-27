27 ноября 2026, 18:21

Психолог Матвеева: иногда маме нужно подарить спокойный сон

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В преддверии Дня матери особенно важно поговорить о фразе, которую женщины слышат постоянно — от бабушек, подруг, педиатров и из интернета: «Успокойся сама, и ребёнок будет спокойным». За внешней мудростью скрывается опасный перевёртыш: мамы начинают искать причину плохого сна ребёнка в себе — в своей тревожности, недостаточном спокойствии, «передающемся» малышу напряжении. Но связь между состоянием мамы и сном ребёнка работает иначе, чем принято думать: часто не тревожность мамы нарушает сон малыша, а многомесячный недосып из-за плохого сна ребёнка истощает её ресурс и разрушает способность сохранять спокойствие. Разобраться в этой связи — значит помочь и ребёнку, и маме, которой в её праздник особенно нужны не советы «взять себя в руки», а реальная забота.





Психолог, специалист по сну Елена Матвеева в беседе с «Радио 1» отметила, что доля истины в этой фразе есть: в первые годы жизни малыш считывает интонацию голоса, прикосновения, темп движений и даже дыхание взрослого. Спокойный ритм помогает ребёнку расслабиться.





«Но ключевой момент теряется: возможно, мама тревожится именно потому, что ребёнок плохо спит уже несколько месяцев. Хронический недосып влияет на эмоциональную регуляцию, способность справляться со стрессом и сохранять терпение. Это не слабость характера — это физиология», — сказала она.

«В этом круге "успокойся сама" — не решение, а ещё один виток: мама начинает винить себя вместо того, чтобы получить реальную помощь. Выход лежит не в плоскости "стань спокойнее", а в двух конкретных направлениях. Первое — разбираться со сном ребёнка: оценить режим, потребность во сне, условия засыпания. Частая причина — неподходящий режим, перегул или физиологические особенности. Второе — дать маме конкретную помощь: возможность поспать, поесть горячую еду днём, побыть одной, передать часть бытовых обязанностей другому взрослому. Это не роскошь, а базовая гигиена родительства», — объяснила Матвеева.

«В наступающий День матери хочется напомнить: женщины имеют право уставать, раздражаться, испытывать разные эмоции. Иногда лучший подарок для женщины — дать ей выспаться. Без лекций о спокойствии, без фразы "успокойся". Просто дать поспать», — заключила психолог.