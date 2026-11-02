Психолог объяснила, почему осенью так хочется написать бывшему

02 ноября 2026, 11:04

Психолог Наумова: осенью хочется написать бывшему, чтобы почувствовать тепло

Фото: iStock/Anastasia Efimova

С наступлением холодов многие ловят себя на желании написать бывшему. Специалисты утверждают, что это желание почти никогда не связано с реальным человеком. Как в таком случае отличить тоску по любви от тоски по ощущению?





Психолог Любовь Наумова в беседе с «Радио 1» заявила, что зачастую осенью в голову приходит интересная мысль: вдруг бывший все понял и изменился?





«Летом всё было прекрасно — отдыхали, знакомились, путешествовали, строили планы. А тут серо-мрачно, дождь за окном, плед, чашечка чая — и вдруг появляется мысль: а может, написать ему? Причём ещё полгода назад вы прекрасно помнили, почему расстались. А теперь память так убрала всё плохое и оставила только хорошие моменты. И как будто это всё плохое как-то раз так вырезалось при монтаже», — дополнила она.

«Предлагаю прежде чем писать бывшему, спросить себя: вы действительно скучаете по этому человеку? Или просто хотите снова почувствовать себя любимой, а вас захлестнули приятные воспоминания о том ощущении, которое вы испытывали в то время? Мы цепляемся за прошлое и держимся за него, потому что оно знакомо», — подчеркнула Наумова.