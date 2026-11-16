Психолог рассказал, как пережить одиночество зимой

16 ноября 2026, 18:50

Психолог Шамсутдинов: зимой не нужно заставлять себя радоваться

Фото: iStock/Rawpixel

Когда за окном темнеет в четыре часа дня, а город окутывает промозглая сырость, одиночество ощущается особенно остро. Зимой оно перестает быть просто статусом — оно становится физическим ощущением холода внутри.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что зиму в одиночестве пережить можно. Но делать вид, будто это совсем не трудно, — плохая идея.





«В холодный сезон меньше случайных встреч, раньше темнеет, а Новый год будто требует доказательств, что у тебя всё хорошо: компания, планы, веселье. Если этого нет, праздник легко превращается в проверку на нормальность. Моя позиция простая: не нужно заставлять себя радоваться. Лучше заранее придумать, как именно вы проведёте вечер. Купить что-нибудь вкусное, выбрать фильм или книгу, позвонить человеку, с которым можно говорить без праздничного настроения. Или лечь спать в привычное время — это тоже план, а не поражение», — посоветовал он.

«Не грандиозные цели, а повторы, которые держат день в форме. И не ждите, что хобби мгновенно заменит близость: иногда хочется не вязать и не смотреть сериал, а чтобы рядом был человек. Это нормальное желание», — отметил Шамсутдинов.