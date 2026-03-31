«Путь к прозрачности»: Россиянам рассказали, почему съём квартир может значительно подорожать

31 марта 2026, 13:50

Эксперт по туризму Мохов: легализация сдачи квартир приведет к общей дороговизне

В России обсуждают легализацию сдачи квартир и апартаментов туристам — с установлением единых требований к владельцам такой недвижимости. Инициатива, выдвинутая Российским союзом туриндустрии, призвана упорядочить рынок краткосрочной аренды, который сейчас частично находится в «серой» зоне.





Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с «Радио 1» предупредил, что процесс внедрения новых правил будет длительным и непростым. Опыт легализации гостевых домов показывает, что далеко не все объекты смогут быстро попасть в федеральный реестр.





«Мы это видим по гостевым домам, которые сейчас проходят процедуру легализации. Не все и с большим трудом они попадают в федеральный реестр, потому что просто не соответствуют требованиям. Они либо слишком маленькие, либо слишком большие, либо не там размещены, либо что‑то не так с документами», — отметил эксперт.

«Любые затраты закладываются в цену. Но, как правило, это незначительные изменения, потому что они распределяются на длительный период времени, и рынок постепенно адаптируется. Ежегодное повышение цен на аренду обусловлено множеством факторов — стоимостью энергоносителей, земли, недвижимости и т. д. На этом фоне влияние новых требований окажется относительно небольшим», — объяснил Мохов.