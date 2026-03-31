«Путь к прозрачности»: Россиянам рассказали, почему съём квартир может значительно подорожать
Эксперт по туризму Мохов: легализация сдачи квартир приведет к общей дороговизне
В России обсуждают легализацию сдачи квартир и апартаментов туристам — с установлением единых требований к владельцам такой недвижимости. Инициатива, выдвинутая Российским союзом туриндустрии, призвана упорядочить рынок краткосрочной аренды, который сейчас частично находится в «серой» зоне.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с «Радио 1» предупредил, что процесс внедрения новых правил будет длительным и непростым. Опыт легализации гостевых домов показывает, что далеко не все объекты смогут быстро попасть в федеральный реестр.
«Мы это видим по гостевым домам, которые сейчас проходят процедуру легализации. Не все и с большим трудом они попадают в федеральный реестр, потому что просто не соответствуют требованиям. Они либо слишком маленькие, либо слишком большие, либо не там размещены, либо что‑то не так с документами», — отметил эксперт.
По его оценке, на то, чтобы «всё утряслось», может потребоваться 2–3 года. Аналогичная ситуация ожидается и с апартаментами, и с квартирами, сдаваемыми туристам. Один из главных вопросов — как легализация повлияет на стоимость краткосрочной аренды. Логично предположить, что дополнительные затраты собственников (на дооборудование, соблюдение норм и т. д.) отразятся на ценах. Однако, по мнению эксперта, эти изменения вряд ли будут резкими.
«Любые затраты закладываются в цену. Но, как правило, это незначительные изменения, потому что они распределяются на длительный период времени, и рынок постепенно адаптируется. Ежегодное повышение цен на аренду обусловлено множеством факторов — стоимостью энергоносителей, земли, недвижимости и т. д. На этом фоне влияние новых требований окажется относительно небольшим», — объяснил Мохов.
Ключевые последствия легализации:
- Сокращение числа доступных объектов: особенно актуально для тех, кто сдаёт жильё эпизодически или не готов инвестировать в дооборудование.
- Рост прозрачности рынка: легальные объекты получат доступ к крупным агрегаторам и туристическим порталам, что повысит их заполняемость.
- Улучшение качества услуг: стандарты безопасности и комфорта защитят права туристов и повысят доверие к краткосрочной аренде.
- Постепенная адаптация: рынок будет перестраиваться поэтапно — сначала крупные игроки и профессиональные арендодатели, затем остальные участники.
Георгий Мохов подчеркнул, что легализация посуточной аренды — важный шаг к созданию цивилизованного рынка туристического жилья в России. Хотя процесс займёт несколько лет и потребует усилий от собственников, в долгосрочной перспективе он принесёт пользу всем.