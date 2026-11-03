«Тянет на жирное и сладкое»: Диетолог рассказала, какие продукты нужно включить в рацион с приходом холодов

03 ноября 2026, 18:10

Диетолог Павлюк: с приходом холодов нужно включить в рацион чеснок и шиповник

Фото: istockphoto/CentralITAlliance

Многие замечают, что с резким похолоданием всё сильнее тянет на жирное и сладкое. Однако цифры на весах останавливают.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что волшебного продукта, который разом уберёт эту тягу, не существует, — но грамотная сезонная перестройка рациона помогает организму легче пережить холод и поддерживает иммунитет.





«С наступлением холодов организм требует более питательной и согревающей пищи — это нормальная реакция. Необходимо добавить в рацион больше полезных позиций: витаминов, антиоксидантов и полезных жиров», — сказала она.

«Чеснок, например, содержит много полезных веществ, которые защищают и поддерживают нашу иммунную систему», — дополнила Павлюк.

«Заваривать шиповник можно как чай. Согревающий эффект дают чаи с облепихой, корицей и имбирём. Облепиха — самая жирная ягода», — отметила диетолог.

«Самый оптимальный вариант — семена подсолнечника, арахис, миндаль и грецкий орех. То есть с наступлением холодов добавляем в свой рацион 30–50 граммов при отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом. Подойдут и тыквенные семечки. Не стоит забывать про рыбу как источник Омега-3 и льняное масло как растительный источник полезных жиров», — пояснила собеседница.