«Тянет на жирное и сладкое»: Диетолог рассказала, какие продукты нужно включить в рацион с приходом холодов
Диетолог Павлюк: с приходом холодов нужно включить в рацион чеснок и шиповник
Многие замечают, что с резким похолоданием всё сильнее тянет на жирное и сладкое. Однако цифры на весах останавливают.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что волшебного продукта, который разом уберёт эту тягу, не существует, — но грамотная сезонная перестройка рациона помогает организму легче пережить холод и поддерживает иммунитет.
«С наступлением холодов организм требует более питательной и согревающей пищи — это нормальная реакция. Необходимо добавить в рацион больше полезных позиций: витаминов, антиоксидантов и полезных жиров», — сказала она.
Первое, с чего стоит начать, по мнению эксперта, — включить в рацион лук и чеснок. Их можно использовать в приготовленном виде.
«Чеснок, например, содержит много полезных веществ, которые защищают и поддерживают нашу иммунную систему», — дополнила Павлюк.
Второй важный пункт — напитки из шиповника. Это простой и доступный источник витамина C.
«Заваривать шиповник можно как чай. Согревающий эффект дают чаи с облепихой, корицей и имбирём. Облепиха — самая жирная ягода», — отметила диетолог.
Наталья Павлюк подчеркнула, что не стоит забывать про полезные жиры — их можно взять из орехов и семечек.
«Самый оптимальный вариант — семена подсолнечника, арахис, миндаль и грецкий орех. То есть с наступлением холодов добавляем в свой рацион 30–50 граммов при отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом. Подойдут и тыквенные семечки. Не стоит забывать про рыбу как источник Омега-3 и льняное масло как растительный источник полезных жиров», — пояснила собеседница.