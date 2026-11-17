17 ноября 2026, 18:03

Адвокат Воропаев: наказание грозит компании, где умерла сотрудница без з/п

Фото: iStock/Rawf8

В Волгограде уборщица не смогла купить лекарства из-за отсутствия денег и умерла. Известно, что женщине не хватило финансов на препараты от сердечной недостаточности из-за трехмесячной задержки зарплаты. О трудностях она близким не рассказывала, рассчитывая справиться самостоятельно. После смерти сотрудницы ее дочь Екатерина обратилась в суд, добиваясь привлечения работодателя к ответственности за невыплаты.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что за трёхмесячную полную невыплату зарплаты руководителю компании может грозить сразу несколько видов ответственности: материальная, административная и, при определённых условиях, уголовная вплоть до лишения свободы.





«Материальная ответственность и административная — безусловна. Если невыплата привела к смерти, деяние квалифицируется по самой строгой части статьи — как полная невыплата свыше двух месяцев, повлёкшая тяжкие последствия (до 5 лет лишения свободы). Понятие "тяжкие последствия" в законе не расшифровано, его оценка остаётся за судом. Санкция: штраф 200 000–500 000 ₽ (или доход за период до трёх лет), принудительные работы от 2 до 5 лет либо лишение свободы с возможным запретом занимать должности», — сказал он.