«Уголовная ответственность и не только»: Что грозит компании, сотрудница которой умерла от задержки зарплаты?
В Волгограде уборщица не смогла купить лекарства из-за отсутствия денег и умерла. Известно, что женщине не хватило финансов на препараты от сердечной недостаточности из-за трехмесячной задержки зарплаты. О трудностях она близким не рассказывала, рассчитывая справиться самостоятельно. После смерти сотрудницы ее дочь Екатерина обратилась в суд, добиваясь привлечения работодателя к ответственности за невыплаты.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что за трёхмесячную полную невыплату зарплаты руководителю компании может грозить сразу несколько видов ответственности: материальная, административная и, при определённых условиях, уголовная вплоть до лишения свободы.
«Материальная ответственность и административная — безусловна. Если невыплата привела к смерти, деяние квалифицируется по самой строгой части статьи — как полная невыплата свыше двух месяцев, повлёкшая тяжкие последствия (до 5 лет лишения свободы). Понятие "тяжкие последствия" в законе не расшифровано, его оценка остаётся за судом. Санкция: штраф 200 000–500 000 ₽ (или доход за период до трёх лет), принудительные работы от 2 до 5 лет либо лишение свободы с возможным запретом занимать должности», — сказал он.
По словам эксперта, помимо доказывания корыстного умысла и реальной возможности выплаты, смерть должна быть доказанно связана именно с невыплатой: женщина страдала сердечной недостаточностью, сама скрывала болезнь и финансовые трудности от близких, а следствие и суд будут оценивать, стала ли нехватка 2,5 тысяч рублей на лекарства реальной причиной смерти или она наступила по иным причинам (течение болезни, её тяжесть, своевременность медицинской помощи).
«Если экспертиза не свяжет смерть с отсутствием денег, дело останется в рамках ч. 2 ст. 145.1 — а это до 3 лет лишения свободы. Таким образом, уголовная ответственность для руководителя в теории возможна», — резюмировал адвокат.