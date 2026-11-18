18 ноября 2026, 17:53

Дизайнер Боровская: работая дистанционно, нужно иметь строгое пространство

Фото: iStock/kieferpix

Удалённая работа подарила нам долгожданную гибкость, но одновременно стёрла чёткие границы между личной жизнью и профессиональными задачами. Как создать функциональный кабинет, если в квартире каждый сантиметр на счету, а отдельной комнаты нет?





Дизайнер интерьера Мария Боровская в беседе с «Радио 1» заявила, что грамотно выстроенное пространство помогает сформировать удобные рабочие привычки и сохранить внутренний ресурс, даже когда стены буквально наступают.





«Продуманная планировка позволяет вместить всё необходимое, не превращая комнату в склад мебели, и делает ежедневные задачи поистине комфортными. Главная ошибка, ведущая к усталости и потере концентрации, заключается в работе на кухне или в кровати. Мозг не понимает, где заканчивается отдых и начинается труд. Поэтому важно создать чёткие визуальные границы», — сказала она.

«Садитесь за работу только на выделенный пятачок, и мозг получает чёткий сигнал: здесь мы работаем. Полезно добавить и простые организационные детали: специальный коврик для стола, отдельная подставка для ноутбука или небольшая папка для документов. Ушли из зоны, закрыли рабочий день», — объяснила Боровская.

«Отдельное внимание уделите креслу: регулируемая высота, поддержка поясницы и подставка для ног предотвращают усталость спины и шеи во время долгих часов за компьютером», — резюмировала собеседница.