«Ведет к усталости и потере концентрации»: Дизайнер рассказала, как правильно организовать себе рабочее место на удалёнке
Дизайнер Боровская: работая дистанционно, нужно иметь строгое пространство
Удалённая работа подарила нам долгожданную гибкость, но одновременно стёрла чёткие границы между личной жизнью и профессиональными задачами. Как создать функциональный кабинет, если в квартире каждый сантиметр на счету, а отдельной комнаты нет?
Дизайнер интерьера Мария Боровская в беседе с «Радио 1» заявила, что грамотно выстроенное пространство помогает сформировать удобные рабочие привычки и сохранить внутренний ресурс, даже когда стены буквально наступают.
«Продуманная планировка позволяет вместить всё необходимое, не превращая комнату в склад мебели, и делает ежедневные задачи поистине комфортными. Главная ошибка, ведущая к усталости и потере концентрации, заключается в работе на кухне или в кровати. Мозг не понимает, где заканчивается отдых и начинается труд. Поэтому важно создать чёткие визуальные границы», — сказала она.
По словам эксперта, в условиях ограниченной площади практичнее использовать низкий стеллаж, спинку дивана или лёгкую складную ширму. Отлично работает и световое зонирование: отдельная настольная лампа создаёт изолированный островок для концентрации, не требуя сложных ремонтных решений.
«Садитесь за работу только на выделенный пятачок, и мозг получает чёткий сигнал: здесь мы работаем. Полезно добавить и простые организационные детали: специальный коврик для стола, отдельная подставка для ноутбука или небольшая папка для документов. Ушли из зоны, закрыли рабочий день», — объяснила Боровская.
Она добавила, что в маленькой квартире нет места массивным столам. Глубины столешницы от 50 до 60 сантиметров вполне достаточно, особенно если использовать кронштейн для монитора. Он поднимает экран на уровень глаз и освобождает поверхность. Складные столы в нерабочее время сливаются со стеной, а перфорированные панели и полки уводят визуальный шум вверх.
«Отдельное внимание уделите креслу: регулируемая высота, поддержка поясницы и подставка для ног предотвращают усталость спины и шеи во время долгих часов за компьютером», — резюмировала собеседница.