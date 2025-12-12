«Живое общение помогает решать реальные проблемы на земле»: Подмосковье представило свои практики на Всероссийских сборах Ассоциации ветеранов СВО
В Москве проходят Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО. Они объединили более 300 представителей 89 регионов страны. На площадке Московская область показывает, как живое общение с военнослужащими и реализация успешных практик на местах становятся ключом к решению реальных проблем бойцов и их семей.
Региональную работу с ветеранами строят в тесной связке с федеральной поддержкой
«Поддержка защитников Отечества — наша безусловная нравственная задача. Необходимо последовательно развивать систему социальной поддержки семей военнослужащих и дополнять её новыми инициативами», — отметил Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.А еще на сборах обсуждают практические меры поддержки бойцов на местах, взаимодействие с муниципальными органами власти, фондами и бизнесом. На площадке говорят о лучших инициативах, которые регионы представили за этот год.
«У нас впервые создана ветеранская организация, которая объединяет всех тех, кто прошел через боевые действия специальной военной операции. Сегодня мы подводим итоги за год деятельности Ассоциации», — рассказал Герой России, референт Управления Президента Алексей Романов в интервью «Радио 1».
Молодая, но эффективная организация — опыт Московской области
Председатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитровского округа Владимир Гасков рассказал, что в регионе через диалог с ветеранами решают реальные задачи и формируют практические алгоритмы поддержки.
«Прямое живое общение – это опыт решения тех проблем, которые здесь — на земле. Как раз через живое общение передается практика реального решения проблем. Это очень важно, это нужно, потому что это помогает оперативно реагировать, помогать нашим ребятам, нашим семьям. Здесь происходит зарождение новых идей, алгоритмов, возможностей для оказания помощи», — подчеркнул Владимир в диалоге с «Радио 1».В Подмосковье Ассоциацию создали менее года назад, но она уже показала высокие результаты.
«Мы — молодая организация, но благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва и всех муниципалитетов, смогли быстро сформировать рабочую модель. Многие наши практики уже сегодня берут на вооружение другие регионы», — говорит военнослужащий.
Дмитровский округ — площадка, где бойцы рассказывают «живую историю» молодому поколению
Особое внимание Владимир Гасков уделил муниципальной работе. В Дмитрове удалось объединить все ветеранские организации округа и создать пространство для совместной деятельности бойцов и молодежи.
«Дмитров — город воинской славы. Мы открыли Дом ветеранов СВО — это сердце нашего города. Здесь ветераны общаются, передают свою историю молодым людям, занимаются военно-прикладными видами спорта: стрельбой, тактической медициной, метанием ножей», — поделился участник СВО.