«Если убивать дома, он заорет»: ради имущества пенсионерка заказала убийство собственного мужа за 40 тысяч рублей. Что известно?
В декабре 2013 года 74-летняя жительница Нижнего Тагила Римма Семенова попыталась организовать убийство своего мужа Геннадия. По версии следствия, причиной стал развод и предстоящий раздел имущества. Один из предполагаемых исполнителей сообщил о заказе в полицию, после чего силовики инсценировали преступление. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как познакомились супруги СеменовыРимма Семенова много лет работала страховым агентом. С Геннадием Николаевичем она познакомилась в 1990 году: мужчина помогал ей на даче, где окучивал картошку. В 1993 году пара поженилась. По словам Геннадия, в первые годы семейной жизни супруги почти не ссорились. Он занимался строительством и электромонтажом, а заработка хватало на жизнь. Отношения изменились после того, как мужчина вышел на пенсию.
Почему Геннадий Семенов решил развестисьОкончательно отношения супругов испортились из-за просьбы Риммы прописать в квартире ее сына от предыдущего брака Игоря. Геннадий отказался. По его словам, после этого жена стала постоянно кричать и оскорблять его. Мужчина решил развестись, однако Римма не согласилась подавать заявление вместе с ним. Тогда он обратился в мировой суд. Геннадий считал, что супруга не хотела разводиться из-за имущества. Речь шла о двухкомнатной квартире и земельном участке в поселке Черноисточинск.
Как пенсионерка искала исполнителей убийстваПо версии следствия, после решения мужа о разводе Римма Семенова начала искать людей, которые могли бы его убить. Она расспрашивала жителей Черноисточинска, где находилась дача супругов. Женщине порекомендовали мужчину, ранее неоднократно судимого. Однако после разговора с Семеновой он обратился к участковому. Полиция попросила его и еще одного мужчину продолжить общение с предполагаемой заказчицей. По данным следствия, пенсионерка пообещала исполнителям 40 тысяч рублей и передала две тысячи рублей аванса. В организации преступления ей, как установило следствие, помогал сын Игорь Худяков. На записи скрытой камеры Римма обсуждала с «киллерами» убийство мужа:
«Если это делать дома, то как? Он ведь заорет», — говорила она.