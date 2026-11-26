26 ноября 2026, 03:47

Фото: iStock/Dima Berlin

В декабре 2013 года 74-летняя жительница Нижнего Тагила Римма Семенова попыталась организовать убийство своего мужа Геннадия. По версии следствия, причиной стал развод и предстоящий раздел имущества. Один из предполагаемых исполнителей сообщил о заказе в полицию, после чего силовики инсценировали преступление. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как познакомились супруги Семеновы Почему Геннадий Семенов решил развестись Как пенсионерка искала исполнителей убийства Зачем полиция инсценировала убийство Почему супругам пришлось жить вместе после задержания Какой приговор вынесли Римме Семеновой и ее сыну

Как познакомились супруги Семеновы

Почему Геннадий Семенов решил развестись

Как пенсионерка искала исполнителей убийства

«Если это делать дома, то как? Он ведь заорет», — говорила она.

Фото: iStock/rootstocks

Зачем полиция инсценировала убийство

Почему супругам пришлось жить вместе после задержания

Какой приговор вынесли Римме Семеновой и ее сыну