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Вернувшись домой после ночи вне дома, женщина обнаружила мёртвыми мужа и маленькую дочь: что известно об убийце?

Фото: iStock/Edgar

В 2023 году жительница подмосковного Пушкино обнаружила в квартире тела мужа и четырехлетней дочери. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Что произошло в квартире в Пушкино

Екатерина вернулась домой днем и нашла погибших супруга Романа Глушакова и их дочь. На место происшествия полицию вызвали соседи. По версии следствия, мужчина убил девочку, после чего погиб сам.

Что рассказали о семье соседи

Жильцы дома вспоминали Романа как заботливого отца. Они часто видели его с дочерью на прогулках и детских площадках. По словам соседей, мужчина много времени проводил с ребенком. Некоторые жильцы обращали внимание на строгость отца. Одна из соседок рассказала, что слышала, как он отчитывал девочку за незначительные проступки.

«Я была свидетельницей, как он свою дочь несколько раз отчитывал. Речь шла о каком-то пустячном проступке. Это же маленькая девочка! А он — «бу-бу-бу» минут на десять», — говорила Светлана, живущая под Глушаковыми.

Что известно о событиях перед трагедией

Источник KP.RU в правоохранительных органах сообщил, что супруги ссорились и обсуждали развод. Вечером накануне Екатерина ушла из дома и провела ночь в гостинице. На следующий день она вернулась, чтобы обсудить дальнейшие действия. Соседи рассказали, что около двух часов ночи слышали хлопки. После этого в доме снова стало тихо, и жильцы не обратились в полицию.

Какое дело возбудили после гибели девочки

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По версии следствия, к гибели ребенка причастен ее отец. Мужчина умер на месте происшествия.
Дарья Осипова

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