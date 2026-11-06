Вернувшись домой после ночи вне дома, женщина обнаружила мёртвыми мужа и маленькую дочь: что известно об убийце?
В 2023 году жительница подмосковного Пушкино обнаружила в квартире тела мужа и четырехлетней дочери. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Что произошло в квартире в ПушкиноЕкатерина вернулась домой днем и нашла погибших супруга Романа Глушакова и их дочь. На место происшествия полицию вызвали соседи. По версии следствия, мужчина убил девочку, после чего погиб сам.
Что рассказали о семье соседиЖильцы дома вспоминали Романа как заботливого отца. Они часто видели его с дочерью на прогулках и детских площадках. По словам соседей, мужчина много времени проводил с ребенком. Некоторые жильцы обращали внимание на строгость отца. Одна из соседок рассказала, что слышала, как он отчитывал девочку за незначительные проступки.
«Я была свидетельницей, как он свою дочь несколько раз отчитывал. Речь шла о каком-то пустячном проступке. Это же маленькая девочка! А он — «бу-бу-бу» минут на десять», — говорила Светлана, живущая под Глушаковыми.