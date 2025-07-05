Аутизм и выигрыш в 100$ тысяч: Евгения Медведева рассекретила роман с Ильдаром Гайнутдиновым. Что известно о танцоре?
Российская фигуристка Евгения Медведева 4 июня рассекретила отношения с танцором, хореографом и актёром Ильдаром Гайнутдиновым. Спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале совместные черно-белые фотографии с Гайнутдиновым, где они нежно обнимаются. Подпись к посту — «Сквозь танец в жизнь». О том, что известно о личной жизни молодой пары, читайте в материале «Радио 1».
Кто такой Ильдар Гайнутдинов
Ильдар Гайнутдинов родился 30 ноября 2000 года в Москве. В раннем детстве ему поставили диагноз атипичный аутизм, что стало тяжелым испытанием для его матери, Ренаты Мазаловой, которая одна воспитывала двоих детей после ухода мужа. Однако, вместо того чтобы сосредоточиться на ограничениях, она привела 7-летнего Ильдара в танцевальную студию «Тодес» Аллы Духовой — и это решение изменило его жизнь.
Несмотря на сложности с социализацией и дискомфорт во время репетиций, Ильдар проявил невероятную целеустремленность. Уже через год Алла Духова, заметив его талант, вручила ему грант на бесплатное обучение. В 14 лет он стал самым молодым солистом в истории «Тодеса».
Карьера танцора
Еще в школе Ильдар Гайнутдинов совмещал занятия танцами с акробатикой, демонстрируя невероятную работоспособность. В 9-м классе он принял судьбоносное решение — перешел на дистанционное обучение, чтобы полностью посвятить себя искусству. Этот шаг полностью оправдал себя: его карьера начала стремительно развиваться.
Первым серьезным успехом стало выступление в 2013 году на «Детском Евровидении» в дуэте с Даяной Кирилловой. Уже через два года, в 2015-м, Ильдар одержал победу в украинском шоу «Танцуют все!» — этот триумф он посвятил своему погибшему другу Владимиру Галенко. Часть призовых денег юный танцор отдал маме, а остальные средства вложил в собственное образование.
В 2017 году 16-летний Гайнутдинов, став самым молодым участником проекта «Танцы» на ТНТ, дошел до финала. Его проникновенный номер с Ольгой Кодой вызвал овации жюри и зрителей. А уже в следующем, 2018 году, Ильдар завоевал главный приз ($100 000) на престижном международном конкурсе World of Dance, организованном Дженнифер Лопес.
Личная жизнь до Медведевой
Ильдар Гайнутдинов всегда тщательно оберегал свою личную жизнь от публичного обсуждения. Известный своей сдержанностью танцор предпочитал, чтобы внимание публики было сосредоточено на его профессиональных достижениях, а не на романтических связях.
Единственным официально не подтверждённым, но активно обсуждавшимся эпизодом в личной жизни артиста стали слухи о его возможных отношениях с Анной Коростелевой, также участницей шоу «Танцы» на ТНТ. В 2017-2018 годах поклонники неоднократно замечали особую теплоту в общении между молодыми людьми, однако ни Ильдар, ни Анна никогда не комментировали эти предположения, оставляя их на уровне догадок.
На сегодняшний день Ильдар Гайнутдинов не состоит в браке и не имеет детей. В многочисленных интервью он неоднократно подчёркивал, что танцы остаются его главной страстью и жизненным приоритетом. В интервью артист признавался, что на личную жизнь остаётся катастрофически мало времени.
Что известно о танцоре сейчас
Ильдар по-прежнему остается верен принципу «сначала профессия». В 2025 году он продолжает интенсивно работать, выступая в Большом театре (проекты «Лабиринт», «MODANSE») и активно гастролируя по миру (Катар, Дубай, Европа). Кроме того, артист проводит мастер-классы и онлайн-марафоны (проект WORKOUT).
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Личная жизнь Евгении Медведевой до Гайнутдинова
Хотя Евгения Медведева известна на всю страну как выдающаяся фигуристка, она предпочитала не делиться подробностями своей личной жизни с публикой. Двукратная чемпионка мира тщательно оберегала свою частную жизнь, не раскрывая детали своих романтических отношений.
Единственным подтверждённым фактом в личной жизни спортсменки до недавнего времени были её отношения с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. Они встречались около года, но осенью 2024 года неожиданно расстались. Причины разрыва остались неизвестными, так как Евгения традиционно не комментировала эту ситуацию. Фанаты заметили, что после расставания фигуристка стала ещё более закрытой в социальных сетях, публикуя меньше личных фотографий и постов.
Еще до знакомства с Гайнутдиновым спортсменка на шоу «5 книг» YouTube-канала «Ключ» высказала свое мнение по поводу желаемых отношений:
«Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны так делать, а потому, что они хотят и любят. И нет такого, что ты мне обязана, должна — или обязан/должен. Никто никому ничего не должен. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни, — мы обязаны себе быть счастливыми».
Как познакомились Евгения и Ильдар
Осенью 2024 года судьба свела олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Евгению Медведеву и звезду танцевальной сцены Ильдара Гайнутдинова. Их встреча произошла на съемочной площадке танцевального шоу «Звёздные танцы» на ТНТ, где они стали партнерами по проекту.
Интересно, что Ильдар изначально колебался с участием в шоу, но окончательное решение принял, только узнав, что его партнершей будет сама Медведева. Их первая встреча в репетиционном зале сразу же показала творческую совместимость — профессиональный подход обоих артистов и невероятная работоспособность создали идеальную основу для сотрудничества.
С самого начала их дуэт стал фаворитом проекта. Зрители и жюри отмечали не только техническое совершенство номеров, но и особую химию между партнерами. На одном из выступлений эмоции переполнили Евгению настолько, что она неожиданно поцеловала Ильдара прямо на сцене, что мгновенно стало главной темой обсуждений в соцсетях и СМИ.
После завершения шоу их творческий союз продолжился — в ноябре 2024 года Гайнутдинов принял участие в юбилейном ледовом шоу Медведевой, посвященном ее 25-летию. Их совместный номер, в котором гармонично сочетались элементы танца и фигурного катания, стал настоящим украшением программы.
4 июля 2025 года наконец-то Евгения Медведева поставила точку в домыслах по поводу романтических отношений с танцором, опубликовав серию совместных фото.