05 июля 2025, 10:08

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

Российская фигуристка Евгения Медведева 4 июня рассекретила отношения с танцором, хореографом и актёром Ильдаром Гайнутдиновым. Спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале совместные черно-белые фотографии с Гайнутдиновым, где они нежно обнимаются. Подпись к посту — «Сквозь танец в жизнь». О том, что известно о личной жизни молодой пары, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кто такой Ильдар Гайнутдинов Карьера танцора Личная жизнь до Медведевой Что известно о танцоре сейчас Личная жизнь Евгении Медведевой до Гайнутдинова Как познакомились Евгения и Ильдар



Кто такой Ильдар Гайнутдинов

Ильдар Гайнутдинов (Фото: Instagram*@ildaryoung)



Карьера танцора

Ильдар Гайнутдинов (Фото: Instagram*@ildaryoung)







Личная жизнь до Медведевой

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Ильдар Гайнутдинов (Фото: Instagram*@ildaryoung)



Что известно о танцоре сейчас

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Личная жизнь Евгении Медведевой до Гайнутдинова

Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)



«Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны так делать, а потому, что они хотят и любят. И нет такого, что ты мне обязана, должна — или обязан/должен. Никто никому ничего не должен. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни, — мы обязаны себе быть счастливыми».

Как познакомились Евгения и Ильдар