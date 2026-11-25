25 ноября 2026, 15:06

Психоаналитик Смолярчук: вызывающим поведением SHAMAN показывает вдохновение

SHAMAN (Фото: Telegram / @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) создает вокруг себя все больше и больше инфоповодов: начиная от образов, заканчивая вызывающим поведением на сцене. Новый образ артиста — джинсы с разрезом на бедре и неоновым лампасом в цветах российского триколора — вызвал не меньше возмущений среди фанатов, чем то, когда он встал на колени перед гитаристом и попытался прикоснуться губами к инструменту.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» сообщила, что таким образом SHAMAN испытывает музыкальное вдохновение от себя и своих коллег.





«Ярослав Дронов обласкан миром шоу-бизнеса и радушно принят в ряды фаворитов. Не без полезных знакомств и нужных связей. Парень темпераментный, гормонально активный, и совершенно логично, что на сцене он испытывает настоящее музыкальное вдохновение от себя любимого и гитарных рок-запилов», — сказала она.

«Он старатель и бизнесмен, получающий удовольствие от своей работы и, как результат, признание публики. Грызет землю, чтобы получить место под солнцем, но на то и артист. Его стремительному продвижению в карьере, думаю, завидуют все лауреаты голосистых конкурсов. Карьера SHAMANa — это инструкция для начинающих вокалистов», — резюмировала Смолярчук.