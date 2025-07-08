«Истаяли, как река»: Отказ от переезда в Америку, неудачная пластика и три несложившихся брака. Юлии Рутберг — 60 лет
8 июля 2025 года свой 60-летний юбилей отмечает одна из самых ярких и самобытных актрис российского театра и кино — Юлия Рутберг. Дебютировав на экране в 1998 году, она сумела превратить даже самые небольшие роли в запоминающиеся образы, заслужив звание «королевы второстепенных ролей». Её уникальная манера игры, сочетающая глубину и иронию, сделала Рутберг любимицей миллионов зрителей. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы актрисы
Юлия Ильинична Рутберг появилась на свет 8 июля 1965 года в Москве. С первых дней жизни девочка была окружена творческой атмосферой: её отец Илья Рутберг, знаменитый мим и новатор пантомимы, и мать Ирина Суворова, профессиональная пианистка, создали уникальную среду для развития дочери.
Детство Юли проходило за кулисами отцовского театра «Наш дом», где она общалась с будущими легендами советской эстрады. Однако путь к актёрской карьере оказался непростым. Помимо занятий в музыкальной школе, которые настоятельно рекомендовала мать, Юле приходилось осваивать программу английской спецшколы, где точные науки давались ей с большим трудом.
Нестандартная внешность: угловатые черты лица и высокий рост в школьные годы приносили Юле немало переживаний. Но именно эти особенности впоследствии стали её профессиональной изюминкой. Первая попытка поступления в Щукинское училище окончилась неудачей, но это не сломило будущую актрису.
Проявив необыкновенную настойчивость, Юлия сначала поступила в ГИТИС, но продолжала мечтать о «Щуке». Даже будучи студенткой престижного театрального вуза, она не оставляла попыток попасть в желанное училище. Её упорство было вознаграждено: с третьей попытки Рутберг приняли в Щукинское училище, ради которого она без колебаний оставила ГИТИС, прервав обучение на втором курсе.
Работа в кино
Путь Юлии Рутберг в кинематографе начался в 1988 году с крошечной роли в комедии «Приморский бульвар», где её имя даже не попало в титры. Однако уже вскоре зрители заметили эту необычную актрису — сначала в телефильме «Руанская дева по прозвищу Пышка», а затем в культовом «Детективе каменного века» (1989).
Настоящий прорыв случился в 1990-х. Роли в драме «Закат» и сатирической ленте «Похороны Сталина» показали многогранность её таланта. Но подлинную народную любовь принесли сериалы 2000-х — «Каменская» и «Не родись красивой», где Рутберг создала запоминающиеся образы. Особого внимания заслуживает её блестящее перевоплощение в Фаину Раневскую в сериале «Орлова и Александров» (2015).
Именно за умение делать эпизодические роли яркими и запоминающимися Юлию Рутберг называют «королевой второстепенных ролей». Персонажи, созданные ею, будь то супруга Варданяна в «Лихач-4», неординарная Фейга Липман в «Икре» или преподавательница в «Частном пионерском» (за которую Рутберг получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «От всей души»), неизменно производят неизгладимое впечатление на зрителей.
Сейчас фильмография артистки насчитывает более 120 работ, в том числе «Частное пионерское», «Осенние цветы», «Женская дружба», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-1», «Кушать подано!», «Прощайте, доктор Фрейд!» и «Лучший город Земли», где Рутберг сыграла главные роли.
Параллельно с кино развивалась и её театральная карьера. С 1988 года служа в Театре им. Вахтангова, Рутберг создала более 30 разноплановых образов. Её Медея (2012) была удостоена премии «Хрустальная Турандот», а психологически сложная Фрёкен Жюли принесла «Чайку». Особое восхищение вызывает её почти немая роль Козочки в спектакле «Улыбнись нам, Господи», где актриса блестяще использует пластику.
Личная жизнь
Личная жизнь Юлии Рутберг сложилась непросто, но отражает её сильный характер и преданность профессии. В отличие от многих коллег, она всегда ставила творчество выше личных отношений, что привело к непростым решениям в судьбе.
Первой любовью и мужем Юлии стал актёр Александр Кузнецов, её однокурсник по Щукинскому училищу. Их брак, заключённый в 1987 году, казался идеальным, вскоре родился сын Григорий. Однако, когда Кузнецов решил попытать счастья в Голливуде, Рутберг сделала принципиальный выбор и осталась в России. Этот разрыв стал болезненным, но необходимым для её творческого пути.
Самый длительный роман актрисы был с фронтменом группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым. Спустя 10 лет совместной жизни пара так и не пришла к созданию семьи. Как позже признавалась Юлия, оба были слишком увлечены работой, чтобы строить классический брак.
«В 1990 году встретил в Доме кино актрису Юлию Рутберг. В то время её муж, актер Александр Кузнецов, уехал в Америку на ПМЖ, она осталась с сыном Гришей. У нас был, как я это называю, амбулаторный брак. Мы десять лет были вместе, но фактически жили раздельно. Наши отношения всегда оставались относительно свободными, последние два года мы редко виделись. Отношения с Юлей истаяли, как река», — цитирует Кортнева издание 78.ru.
Попытка создать семью с актёром Анатолием Лобоцким в 2010-х годах совпала с тяжёлым периодом для актрисы — уходом за умирающим отцом. В тот момент Юлия занята работой и заботами о пожилом родителе, поэтому времени на любовные переживания и романтику у неё не оставалось, что сильно расстраивало возлюбленного. В итоге пара приняла решение расстаться. По слухам, незадолго до развода Анатолий изменил Юлии, в чем потом признался.
Особая страница жизни актрисы — судьба её сына Григория. Вопреки ожиданиям, он не пошёл по стопам родителей, оставил театральное училище и уехал к отцу в Америку. Сегодня он успешный специалист в рекламе, отец двоих детей. Юлия с грустью, но пониманием относится к его выбору: «Он нашёл свой путь, а это главное».
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Актриса сейчас
Сегодня Юлия Рутберг по-прежнему выступает на сцене Театра Вахтангова и активно снимается в кино. В 2024 году на экраны вышел политический триллер «Переведи её через Майдан» с участием артистки, а в 2025 в производстве находится сериал «Краснов. Новые серии».
В последние годы поклонники с недоумением наблюдают за разительными переменами во внешности Юлии Рутберг. Актриса, всегда отличавшаяся угловатыми чертами лица, сегодня выглядит совершенно иначе. Её некогда узкое, характерное лицо приобрело округлые, неестественно объемные формы, что породило множество вопросов и домыслов.
Специалисты выдвигают несколько версий таких изменений, среди которых чрезмерное использование филлеров, коррекция скул и носа и возможная блефаропластика (подтяжка век) с удалением комков Биша.
Григорий Кузнецов, единственный сын Рутберг, проживает в Лос-Анджелесе вместе со своей семьёй. Несмотря на то, что актриса поддерживает с ним контакт, она не желает переезжать, объясняя это своей любовью к России и театру.