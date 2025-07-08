08 июля 2025, 13:27

Юлия Рутберг (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

8 июля 2025 года свой 60-летний юбилей отмечает одна из самых ярких и самобытных актрис российского театра и кино — Юлия Рутберг. Дебютировав на экране в 1998 году, она сумела превратить даже самые небольшие роли в запоминающиеся образы, заслужив звание «королевы второстепенных ролей». Её уникальная манера игры, сочетающая глубину и иронию, сделала Рутберг любимицей миллионов зрителей. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы актрисы Работа в кино Личная жизнь Актриса сейчас



Ранние годы актрисы

Юлия Рутберг (Фото: скриншот т/п «Рожденные в СССР»)



Работа в кино

Юлия Рутберг (Фото: скриншот т/п «Рожденные в СССР»)



Личная жизнь

Юлия Рутберг (Фото: скриншот т/п «Рожденные в СССР»)



«В 1990 году встретил в Доме кино актрису Юлию Рутберг. В то время её муж, актер Александр Кузнецов, уехал в Америку на ПМЖ, она осталась с сыном Гришей. У нас был, как я это называю, амбулаторный брак. Мы десять лет были вместе, но фактически жили раздельно. Наши отношения всегда оставались относительно свободными, последние два года мы редко виделись. Отношения с Юлей истаяли, как река», — цитирует Кортнева издание 78.ru.

Юлия Рутберг (Фото: скриншот т/п «Рожденные в СССР»)



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Актриса сейчас