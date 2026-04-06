Медные трубы и свинцовые пули: почему отказ платить стоил шансонье жизни, и кто сейчас зарабатывает миллионы на наследии Михаила Круга?
Михаил Круг — фигура для нашего шансона знаковая, как Дальний Восток для географии России: огромная, суровая и до конца не познанная. Человек, который без единого дня тюремного срока стал голосом тех, кто «сидел» и тех, кто «ждёт». Автор бессмертного «Владимирского централа», слесарь-авторемонтник, превратившийся в культового артиста, 7 апреля мог бы отпраздновать свой 64-й день рождения. Но вместо тостов в ресторанах — свечи на могиле и мрачные тайны, которые следствие распутывало спустя почти два десятилетия. О романсах, настоящих бандитах и трагедии в шансонье читайте в материале «Радио 1».
Тверской парень «Жиган-Лимон»Родился Миша Воробьев (так звали шансонье в детстве) не в блатных «Марьиных Рощах», а в старом районе Твери, который ласково называли «Морозовский городок» (или «Двор Пролетарки»). Там, среди заводских бараков и суровых пацанов, и зародился тот самый флёр, который позже ляжет на его песни. Окончив училище №39 по специальности слесаря-авторемонтника, Круг не думал о большой сцене. Его кумиром был Высоцкий, но подражание кумиру не приносило хлеба.
Перелом наступил в 1987 году. Поступив в институт (по настоянию родителей первой жены, которым не нравилось его «низкое» образование), он случайно узнает о конкурсе авторской песни. С композицией «Про Афганистан» Круг занимает первое место. Именно тогда мэтр жанра Евгений Клячкин, услышав парня из Твери, произнес судьбоносную фразу: «Миша, тебе надо работать».
Круг, следуя указаниям, взял псевдоним и записал первый альбом под названием «Тверские улицы». Затем последовали «Катя» и ещё один альбом без названия, которые так и не были официально выпущены и распространялись, как говорится, из рук в руки. В 1994 году свет увидит первый официальный альбом «Жиган-Лимон» — пластинка, которая разошлась пиратскими копиями миллионными тиражами.
Публика, уставшая от слащавой попсы 90-х, хотела правды. И Круг рассказал ее, о большой любви, о Владимирском централе и о кольщиках, «рисующих на телах историю». Он получил премию «Овация» и статус «короля», которого не пускали на федеральные каналы из-за специфики жанра. Шансонье знала вся страна — от таксистов до депутатов.
Личная жизньЛичная жизнь Круга была не менее драматичной, чем его песни. Первый брак с Светланой распался быстро — говорят, что жена была не готова к бесконечным гастролям и специфическим друзьям музыканта. В браке родился сын Дмитрий, который, повзрослев, выбрал жизнь, далекую от софитов.
Главной любовью стала Ирина, официантка из Челябинска, младше Михаила на 14 лет. Их роман развивался стремительно. Несмотря на разницу в возрасте и то, что у обоих за плечами уже были неудачные браки, они поженились. 26 мая 2002 года Ирина родила Михаилу сына — Александра. Радость была недолгой: меньше чем через два месяца певца не стало.
Сегодня вдова Ирина Круг — успешная певица и бизнес-леди. Ее гонорары исчисляются миллионами, она дает концерты в Кремле и собирает залы. Сын Александр пошел по стопам отца. Он официально взял фамилию Круг, окончил Щукинское училище и поет вместе с мамой. В конце 2024 года Александр нашел любовь на шоу «Давай поженимся!» и через год женился на Ульяне Сытиновой.
Смерть шансоньеВ ночь на 1 июля 2002 года в доме Круга в поселке Мамулино разыгралась трагедия, достойная самого мрачного детектива. Празднование Дня города закончилось адом. Когда в дом ворвались вооруженные люди, Ирина успела покинуть и добежать до соседей, а Михаил получил два пулевых ранения. Скорая ехала долго, сосед отвез певца в больницу на своей машине, но спасти «короля шансона» не удалось — утром он скончался.
Сенсация грянула спустя 17 лет. Оказалось, это не просто ограбление. В эфире НТВ всплыла информация о банде «Тверские волки» и ее лидере Александре Костенко по кличке «Лом».
Версия шокировала цинизмом. Лом хотел «крышевать» певца. Круг отказался платить. Тогда авторитет придумал хитрый план: инсценировать кражу, а потом «по-братски» вернуть украденное, чтобы певец почувствовал себя обязанным. Киллеры Дмитрий Веселов и Александр Агеев пришли за «антиквариатом», но что-то пошло не так.
По словам Агеева, Веселов выстрелил в Круга из-за того, что тот оказал сопротивление. Однако в 2003 году Веселова самого нашли мертвым — его застрелили в лесу. Поговаривают, что это была месть «фаната» творчества Круга. Александра Агеева не стали сажать за убийство — сроки давности истекли, его деяние переквалифицировали в «покушение на кражу». Лом погиб в 2006 году в разборках.
Похоронен Михаил Круг на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери.
«Владимирский централ» как вечный памятникМихаил Круг оставил после себя около 30 альбомов и главное наследие — любовь народа. В 2007 году в центре Твери на бульваре Радищева ему установили памятник: шансонье с гитарой, сидящий на скамейке. Местные жители трут ему нос на удачу, а гитара блестит от прикосновений тысяч поклонников.
С 2002 года в Твери проводится Всероссийский фестиваль памяти Михаила Круга, куда съезжаются все звезды шансона. Дело продолжает его сын Александр и вдова Ирина Круг.
«Пройти путь от простого слесаря-авторемонтника до известного артиста — это большая редкость. Нужно справиться и с огнём, и с водой, а самое трудное, оказывается, не огонь и вода, а медные трубы», — говорил Круг в одном из последних интервью.Он прошел и трубы, и пули, и остался в народной памяти не просто голосом лихолетья, а символом того, что талант всегда выше криминала, даже если он поет о тюрьме.