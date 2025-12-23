23 декабря 2025, 17:16

Мария Захарова (Фото: Telegram / MariaVladimirovnaZakharova)

Директор Департамента информации и печати МИД России, член Коллегии МИД и чрезвычайный и полномочный посол Мария Захарова 24 декабря отмечает свой 50-летний юбилей. Она является первым и единственным в истории российского внешнеполитического ведомства женщиной на этом посту. Для одних она — икона стиля и принципиальная защитница национальных интересов, чьи брифинги разбирают на цитаты. Для других — источник бесконечных скандалов и автор провокационных постов. О жизни политика читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дипломат по наследству: путь от Пекина до Лубянки Личная жизнь: брак, дочь и тень отца Поле битвы — социальные сети: топ-5 скандальных эпизодов «Железная леди» Европе не по душе



Дипломат по наследству: путь от Пекина до Лубянки

Личная жизнь: брак, дочь и тень отца

Мария Захарова (Фото: Telegram / MariaVladimirovnaZakharova)

Поле битвы — социальные сети: топ-5 скандальных эпизодов

Мария Захарова (Фото: Telegram / MariaVladimirovnaZakharova)

«Со мной он общался преисполненный решимости и творческого задора. И я ему верю... но факт остается фактом: финский журналист отозвал свое решение ехать в Чечню... Не знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по-русски это называется "струсить"», — так Захарова комментировала отказ финского журналиста от поездки в Чечню.

«Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото №2».

Мария Захарова (Фото: Telegram / MariaVladimirovnaZakharova)

«Всем очевидно: либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу».

«Железная леди» Европе не по душе