Смерть возлюбленного и набор веса из-за «заедания» стресса: Звезде сериала «Фитнес» Ольге Барановой — 25 лет
Сегодня, 5 июня, 25-летний юбилей празднует российская модель и актриса Лёля Баранова. Свой творческий путь она начала в 2010 году с небольшой роли в сериале «Институт благородных девиц». С тех пор Баранова активно снимается в кино и рекламе, демонстрируя многогранность своего таланта. О том, как сложилась карьера и личная жизнь юной звезды, читайте в материале «Радио 1».
Биография актрисы
Ольга Баранова, более известная как Лёля Баранова, появилась на свет 5 июля 2000 года в Москве. Она выросла в семье, где родители были далеки от мира искусства, но всегда поддерживали её творческие начинания.
С десятилетнего возраста будущая звезда начала пробовать себя в модельном бизнесе, снимаясь для детских журналов и рекламных кампаний известных брендов. Параллельно она занималась в знаменитой танцевальной студии «Тодес», а также вела детскую телепередачу на канале «Карусель», что стало первым опытом работы перед камерой.
Кинематографическая карьера Лёли началась в 2010 году с небольшой роли в сериале «Институт благородных девиц». Однако настоящий успех пришёл к ней три года спустя, когда она блестяще сыграла юную Анну в российской адаптации популярной корейской мелодрамы «Лестница в небеса». Эта работа стала поворотным моментом в её карьере, открыв двери в мир профессионального кино.
Несмотря на растущую популярность, Лёля не оставила образование. В 2017 году она поступила в престижную Школу-студию МХАТ, где совершенствовала своё актёрское мастерство. В том же году актриса получила первую главную роль в сериале «Улица» на ТНТ, что позволило ей выйти за рамки амплуа «хрупкой девочки» и продемонстрировать новые грани своего таланта.
В настоящий момент фильмография актрисы насчитывает более 20 работ в кино, в том числе в картинах «Путёвка в жизнь», «Людмила Гурченко», «Семья Светофоровых», «Челночницы» и «Фитнес».
Личная жизнь
Лёля Баранова, несмотря на свою молодость, уже успела пережить несколько серьезных отношений, каждая из которых оставила след в её жизни. Первый публичный роман случился в 2015 году, когда 15-летняя актриса начала встречаться с 23-летним актёром Сергеем Романовичем, известным по сериалам «Ольга» и «Чернобыль». Их отношения, попавшие под пристальное внимание прессы, продлились недолго — плотные съёмочные графики и разница в возрасте не дали отношениям развиться в нечто большее.
После расставания с Романовичем в жизни Лёли появился хоккеист Камиль Шиафотдинов. Однако и эти отношения не выдержали испытания расстоянием и постоянными разъездами — спортсмен часто находился на сборах, а актриса пропадала на съёмочных площадках.
Самой значимой и трагичной любовью в жизни Барановой стал роман с актёром Егором Клинаевым, её партнёром по сериалу «Улица». Их отношения, начавшиеся на съёмочной площадке, быстро переросли в нечто большее. 27 сентября 2017 года жизнь Лёли разделилась на «до» и «после» — её возлюбленный трагически погиб, пытаясь помочь пострадавшим в ДТП. Эта потеря стала для актрисы тяжёлым ударом, выйти из которого ей удалось не сразу.
«Ты ворвался в мою жизнь, как ураган, и так же резко меня оставил… Слезы душат», — писала Баранова в соцсети.
После долгого периода восстановления в прессе периодически появлялись слухи о новых отношениях Лёли — с певцом Хабибом Шариповым и участником второго сезона шоу «ПЕСНИ» Юрием Николаенко, однако сама актриса эти домыслы не подтверждала.
Неожиданным для поклонников стало известие о свадьбе Лёли Барановой в сентябре 2024 года. Церемония прошла в Санкт-Петербурге в узком кругу, а личность избранника актриса предпочла не афишировать. Известно лишь, что её супруг — успешный бизнесмен, ради которого Лёля переехала из Москвы в Северную столицу.
«Муж не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, совсем непубличный человек. У него серьезная профессия и работа. Вместе мы уже два года, а предложение руки и сердца любимый сделал мне этой весной», — рассказывала актриса изданию starhit.ru в 2024 году.
Сегодня Лёля Баранова предпочитает вести закрытый образ жизни, сосредоточившись на семье и избирательно подходя к кинопроектам.
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Резкий набор веса
В 2019 году поклонники с удивлением заметили резкие изменения во внешности Лёли Барановой. Актриса, всегда отличавшаяся хрупким телосложением, за короткий срок набрала около 15 килограммов. Этот период совпал со съёмками третьего сезона сериала «Фитнес», где её героиня предстала перед зрителями в новом образе.
За внешними изменениями стояли глубокие личные переживания. Трагическая гибель возлюбленного Егора Клинаева в 2017 году стала тяжёлым ударом для молодой актрисы. Не справляясь с горем, Лёля начала «заедать» стресс, что привело к нарушению пищевого поведения. Ситуацию усугубили гормональные сбои и попытки быстро похудеть с помощью мочегонных препаратов, которые только ухудшили обмен веществ.
Индустрия оказалась безжалостна к переменам в её внешности. Режиссёры и продюсеры открыто критиковали актрису, на съёмочной площадке звучали нелепые шутки. Даже собственная мать постоянно напоминала Лёле о её «идеальном» весе в 45 килограммов, присылая старые фотографии для сравнения.
Общественная реакция только усилила стресс. В соцсетях развернулись бурные обсуждения, некоторые поклонники даже предположили, что актриса беременна.
Однако Лёля смогла переломить ситуацию. Вместо изнурительных диет она выбрала комплексный подход: обратилась к психологу, чтобы проработать детские травмы и потерю любимого человека, начала работать с профессиональным тренером и полностью пересмотрела систему питания. Главным её принципом стало постепенное, здоровое похудение без стресса для организма.
К 2021 году актриса сбросила 10 килограммов, но не ради соответствия «стандартам красоты», а для собственного комфорта. Этот опыт изменил её отношение к себе и карьере. Сегодня Лёля сознательно выбирает роли, где важна актёрская игра, а не параметры фигуры. В соцсетях она смело публикует неретушированные фото, призывая поклонников любить себя в любом весе.