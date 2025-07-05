05 июля 2025, 12:09

Ольга Баранова (Фото: Telegram @Lyolya_baranova)

Сегодня, 5 июня, 25-летний юбилей празднует российская модель и актриса Лёля Баранова. Свой творческий путь она начала в 2010 году с небольшой роли в сериале «Институт благородных девиц». С тех пор Баранова активно снимается в кино и рекламе, демонстрируя многогранность своего таланта. О том, как сложилась карьера и личная жизнь юной звезды, читайте в материале «Радио 1».





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Биография актрисы

Ольга Баранова (Фото: Telegram @Lyolya_baranova)



Личная жизнь

Ольга Баранова и Сергей Романович (Фото: скриншот рекламного ролика)



«Ты ворвался в мою жизнь, как ураган, и так же резко меня оставил… Слезы душат», — писала Баранова в соцсети.

Ольга Баранова (Фото: Telegram @Lyolya_baranova)



«Муж не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, совсем непубличный человек. У него серьезная профессия и работа. Вместе мы уже два года, а предложение руки и сердца любимый сделал мне этой весной», — рассказывала актриса изданию starhit.ru в 2024 году.

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