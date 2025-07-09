09 июля 2025, 11:41

Анна Матисон (Фото: Instagram*@s_bezrukov)

8 июля 2025 года Анна Матисон отпраздновала 42-летие. Талантливая российская режиссёр, сценарист и драматург, она успешно реализовала себя в кинематографе, создав как популярные развлекательные проекты, так и серьёзные авторские работы. Однако, несмотря на творческие успехи, Матисон всё же больше известна как супруга Сергея Безрукова и мама троих его детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Личная жизнь



Биография

Анна Матисон (Фото: Instagram*@s_bezrukov)



Личная жизнь

Сергей Безруков и Анна Матисон (Фото: Instagram*@s_bezrukov)



Сергей Безруков и Анна Матисон (Фото: Instagram*@s_bezrukov)



«У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ. Ответственности с себя не снимаю, но сейчас я наконец-то дождался того, чего хотел всю свою жизнь», — говорил он во время беседы для канала «Света вокруг света».