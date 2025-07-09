Влиятельный покровитель в Иркутске, роман с женатым Безруковым и трое детей: Режиссеру Анне Матисон — 42 года
8 июля 2025 года Анна Матисон отпраздновала 42-летие. Талантливая российская режиссёр, сценарист и драматург, она успешно реализовала себя в кинематографе, создав как популярные развлекательные проекты, так и серьёзные авторские работы. Однако, несмотря на творческие успехи, Матисон всё же больше известна как супруга Сергея Безрукова и мама троих его детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография
Анна Матисон появилась на свет 8 июля 1983 года в Иркутске. Училась на международном факультете Иркутского государственного университета, а параллельно осваивала азы телевизионного мастерства, пройдя путь от внештатного корреспондента до главного продюсера местного телеканала.
В 2008 году она решила кардинально изменить свою жизнь, переехав в Москву и поступив на сценарный факультет ВГИКа, который с отличием окончила в 2013 году. Ещё в иркутский период, в 2004 году, вместе с режиссёром Юрием Дорохиным она основала студию REC.production, специализировавшуюся на рекламе и видеопроизводстве. Первым серьёзным творческим успехом стала короткометражка 2008 года «Настроение улучшилось», созданная по мотивам произведения Евгения Гришковца. Это сотрудничество переросло в совместную работу над полнометражным дебютом «Сатисфакция» (2010), где Гришковец выступил не только как соавтор сценария, но и как исполнитель главной роли.
Анна Матисон зарекомендовала себя как разноплановый режиссёр и сценарист, работающий в самых разных жанрах. Её творческий путь включает несколько значимых направлений.
В документальном кино она создала глубокие портреты выдающихся музыкантов современности — фильмы о пианисте Денисе Мацуеве и дирижёре Валерии Гергиеве. Особое место в её фильмографии занимают новаторские фильмы-оперы, такие как «Левша» и «Троянцы», где она мастерски соединила оперное искусство с кинематографом.
В кино Матисон проявила себя как тонкий психолог и внимательный рассказчик. Её драма «После тебя» (2016) рассказывает историю бывшего танцора, а экранизация довлатовского «Заповедника» (2018) демонстрирует её умение адаптировать кино под наше время. Фильм из сборника новелл «Папы» (2022) раскрывает тему отцовства, а историческая драма «Плевако» (2024) показывает её умение работать с масштабными биографическими проектами.
Как сценарист Матисон внесла значительный вклад в популярную новогоднюю франшизу «Ёлки», показав способность создавать кассовые проекты. В театре она проявила себя и как драматург (пьесы «Дом» и «Уик-энд»), и как режиссёр, поставив оперу «Золотой петушок» на сцене Мариинского театра.
Личная жизнь
До знакомства с Сергеем Безруковым Анна Матисон тщательно оберегала свою личную жизнь от публичного внимания. Как стало известно из интервью её бабушки, режиссёр до встречи с известным актёром уже состояла в браке, но эти отношения закончились разводом. Детали первого замужества, имя супруга, его род деятельности и причины расставания никогда не разглашались, поскольку сама Анна принципиально избегает обсуждения этой темы в медиа.
Карьера Матисон в Иркутске развивалась стремительно — уже в 21 год она стала самым молодым продюсером России. Этот факт породил слухи о возможной поддержке «влиятельного покровителя», однако никаких подтверждений этим домыслам не существует. Сама Анна всегда объясняла свой успех исключительно трудолюбием и поддержкой семьи.
До 2015 года Матисон вела закрытый образ жизни, избегая светских мероприятий и внимания прессы. Всё изменилось после знакомства с Сергеем Безруковым на съёмках фильма «Млечный путь». Их роман, начавшийся, когда актёр ещё состоял в браке с Ириной Безруковой, мгновенно стал достоянием общественности.
Узнав об измене Безрукова, Ирина, которая прожила с ним в браке 15 лет, подала на развод. Она символически передала бывшему мужу «чистый лист», но при этом сохранив с ним рабочие отношения в Московском Губернском театре.
Публика активно обсуждала новый союз, обращая внимание на 10-летнюю разницу в возрасте между Матисон и Безруковым, а также стремительное развитие их отношений. Уже в марте 2016 года пара официально оформила брак, а в июле того же года у них родилась дочь Мария. Многие тогда осуждали Матисон, обвиняя её в разрушении семьи, Безруков неоднократно подчёркивал, что к моменту их встречи прежний брак уже фактически распался.
Особую остроту ситуации придало признание Безруковым в этот период двоих внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой. Однако, как утверждает сам актёр, Анна проявила понимание, и сегодня все дети поддерживают между собой хорошие отношения.
«У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ. Ответственности с себя не снимаю, но сейчас я наконец-то дождался того, чего хотел всю свою жизнь», — говорил он во время беседы для канала «Света вокруг света».
Со временем скандал утих, чему способствовали как венчание пары в 2023 году, так и рождение их троих общих детей. Сегодня Безруков и Матисон предпочитают не афишировать свою личную жизнь, сосредоточившись на воспитании детей и совместной творческой работе.