«Я просто сидела, тихо плакала и молилась»: группа «Корни», Казанова и Тонева. Как спустя 20 лет живут звезды «Фабрики звезд-1»?
13 октября 2002 года на Первом канале стартовал первый сезон музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд». Проект продюсера Игоря Матвиенко изменил российскую эстрадую Стадионы собирали новоиспечённые «фабриканты». «Радио 1» расскажет, как сложились судьбы артистов первого сезона.
Павел Артемьев: от бойз-бенда к авторской музыкеДо участия в шоу Павел Артемьев успел поработать моделью и сняться в клипе Земфиры «Трафик». На проекте ему было нелегко: из-за картавости с ним занимался логопед, и тренировки были настолько изнуряющими, что у Павла буквально болел язык. Однако именно Артемьев исполнил песню «Я теряю корни» — композиция, которая стала хитом и дала имя бойз-бенду «Корни». Именно он победил на «Фабрике звезд».
В 2010 году Павел покинул коллектив и создал собственную группу ARTEMIEV, с которой выступает до сих пор. Весной 2024 года коллектив выпустил пятый альбом «Красный», а осенью 2025-го отправится в тур.
Кроме того, Павел активно снимается в кино и стал отцом. Он подчёркивает, что для него важно постоянно развиваться и совмещать музыку, актёрство и благотворительность.
Александр Асташёнок: актёр и автор хита «С днём рождения, Вика!»Александр Асташёнок вошёл в состав группы «Корни» и стал автором одной из самых известных песен коллектива — «С днём рождения, Вика». За эту композицию группа получила премию «Золотой граммофон». В 2010 году, по окончании контракта, Асташёнок покинул коллектив, получил актёрское образование и стал активно сниматься. Среди его работ — сериалы «Закрытая школа», «Берёзка», «Кровавая барыня».
Сейчас артист совмещает музыку и кино, а в этом году музыкант принял участие в проекте «Привет, Андрей!» и «Звёзды сошлись». Певец женат на бывшем директоре группы Елене Венгржиновской, супруги вместе уже более 20 лет.
Известно, что некоторые «фабриканты» высказывают обиды на данный проект.
«У меня ни в коем случае нет никаких претензий к «Фабрике звезд». Она изменила мою жизнь, разделила на до и после. Благодаря этому проекту я теперь занимаюсь любимой работой на профессиональном уровне. Я встретил свою супругу, у меня семья. И все это благодаря тому, что я однажды просто появился в проекте, и все, так сказать, случилось», — говорил он.
Алексей Кабанов: скандалы, сцена и семейные проектыАлексей Кабанов пришёл на шоу без музыкального образования, но быстро стал любимцем зрителей. Он выступил в дуэте с Татьяной Булановой, а также вошел в состав группы «Корни». После победы участники коллектива получили контракт, съёмки клипов и выступление на фестивале Eurobest-2003 в Каннах, где заняли 6-е место.
Со временем Кабанов стал реже появляться в прессе, но в 2019 году вновь в центре скандала: резко ответил подписчице, назвавшей его «располневшим». Конфликт дошёл до программы «На самом деле», где певец принес извинения.
Позднее артист попал в ещё одну историю — в интервью назвал Билли Айлиш «певицей с лишним весом». Несмотря на критику, Алексей продолжает карьеру: в 2025 году он вместе с «Корнями» гастролирует по России, исполняет старые и новые хиты, включая «Во дворе». Также участвовал в шоу «Секретный артист» вместе с дочерью Алисой.
Александр Бердников: семья, сцена и четыре ребёнкаЕщё один участник «Корней» Александр Бердников также попробовал себя в актёрстве — снялся в фильме Юрия Кары «Гамлет. XXI век». Однако позже сосредоточился на музыке и до сих пор выступает в составе группы вместе с Кабановым и Дмитрием Пакуличевым.
Бердников женат с 2008 года на Ольге Мажарцевой. Пара воспитывает четверых детей — это делает Александра самым многодетным из всех «фабрикантов».
Мария Алалыкина: от сцены к духовностиГруппа «Фабрика», занявшая второе место на проекте, стартовала с клипа «Про любовь». Но Мария Алалыкина вскоре покинула коллектив — шоу-бизнес оказался ей не близок. В 2004 году она вышла замуж и родила дочь. После развода Алалыкина приняла ислам, сменила имя на Марьям и полностью отошла от публичной жизни. Сейчас занимается переводами и преподаёт английский и арабский языки. С журналистами не общается.
Сати Казанова: поиск себя и духовный путьПосле проекта Сати Казанова она вошла в состав группы «Фабрика», где вместе с Александрой Савельевой и Ириной Тонева записала хиты «Про любовь» и «Я тебя зацелую». Коллектив быстро стал одним из самых популярных на российской сцене начала 2000-х.
В 2010 году Казанова ушла из группы, решив начать сольную карьеру. Она выпустила несколько песен, среди которых «Дежавю» и «Семь восьмых», а также занялась телевидением — вела программы на музыкальных каналах и участвовала в шоу «Один в один» и «Танцы со звёздами».
«Я просто сидела, тихо плакала и молилась: "Господи, я не вижу смысла в своей жизни. Пожалуйста, либо покажи этот смысл, либо забери меня из этой жизни. Я не хочу жить!". Если я не сглуплю, то смогу продолжать строить карьеру в одном из лучших продюсерских центров, но я не хочу. Это была депрессия и полная дезориентация», — вспоминала она перед уходом из группы.Со временем Сати всё чаще обращалась к восточной философии, йоге и медитациям. Она стала вегетарианкой, сменила имидж и даже имя — теперь певица использует духовное имя Сати Эрианджи. В 2017 году артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. В 2024 году у пары родилась дочь.
Александра Савельева: семья и возвращение домойСавельева оставалась в группе «Фабрика» дольше всех — до 2018 года. С её голосом связаны хиты «Море зовёт», «Рыбка», «Девушки фабричные» и другие. С 2010 года Александра замужем за актёром Кириллом Сафоновым. В 2019 году у пары родился сын Леон.
После жизни в Израиле Савельева вернулась в Россию, где ухаживает за мамой и занимается сольной карьерой. Певица опровергает слухи о расставании с супругом.
Ирина Тонева и группа «Фабрика»Ирина Тонева — единственная участница первого состава, которая остаётся в группе «Фабрика» до сих пор. Поклонники нередко шутят: «Ира, если тебя удерживают, моргни!».
Помимо участия в коллективе, Тонева развивает сольный проект Toneva в жанре инди-поп. Замужем за хореографом Алексеем Биржу, однако в прессе периодически появляются слухи о разводе.
Михаил Гребенщиков: «Танцы-обниманцы» и жизнь после славыСамый эксцентричный участник «Фабрики звезд-1» занял третье место и получил от продюсеров квартиру. Его песня «Танцы-обниманцы» стала визитной карточкой. После проекта Михаил работал креативным продюсером школы Аллы Пугачёвой «Рецитал», но в 2017 году покинул её со скандалом: его обвиняли в том, что он находился на работе в нетрезвом виде. Однако музыкант отрицал какие-либо проблемы с алкоголем.
Сейчас он пишет музыку, выступает диджеем и продюсирует молодых артистов. Повторить успех начала 2000-х не удалось, но Гребенщиков остаётся заметной фигурой на сцене.
Юлия Бужилова: автор хитов и педагогЮлия Бужилова заняла на «Фабрике» четвёртое место. После выпуска она записала клип «Ты мне пишешь» и неожиданно ушла со сцены, сосредоточившись на написании песен. Именно Бужилова — автор хитов «Он», «Лейла» и «Обручённая с ветром».
Сейчас Юлия преподаёт вокал, замужем и воспитывает ребёнка.
Екатерина Шемякина — автор хита и свободная артисткаЕкатерина Шемякина запомнилась на «Фабрике звёзд-1» своими авторскими песнями. Её трек «Лучшие парни моей страны» стал хитом после двух эфиров. Продюсеры посчитали, что Шемякина уже состоявшаяся артистка, и исключили её из проекта. После финала она отказалась от семилетнего контракта и турне, сочтя условия кабальными.
Артистка работала на ТВ, писала музыку для кино и участвовала в третьем сезоне шоу «Голос». Сейчас носит фамилию мужа — Готлиб, продолжает писать песни и воспитывает сына.
Николай Бурлак: секс-символ и режиссёрНиколай Бурлак запомнился зрителям как секс-символ проекта. Харизматичный и спортивный участник сразу привлёк внимание публики. Хотя вокальные данные у него были скромные, он выделялся пластикой и танцевальными номерами — ведь был профессиональным танцором.
После проекта выпустил три сольных альбома, вел программу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ, снимался в кино. Позже окончил ВГИК и стал режиссёром — среди его работ сериалы «Улица» и «Патриот». Сейчас живёт тихо, личную жизнь не афиширует.
Константин Дудоладов — дизайнер, попавший в шоу случайноКонстантин Дудоладов оказался на проекте неожиданно — заменил выбывшую участницу. Продюсеры сделали ставку на его стиль и харизму, но вокальных данных оказалось мало. Он успел выступить лишь раз — с Надеждой Кадышевой. Эпатажный наряд Константина — розовая майка и юбка — шокировал певицу, но она всё же оценила номер на «4+».
После шоу Константин не стал подписывать контракт и вернулся к моде и дизайну, чем занимается до сих пор.
Анна Куликова: от «Фабрики звёзд» до преподаванияАнну Куликову исключили из проекта в самом начале, но она участвовала в туре «Фабрики звёзд» и гастролировала с группой «Корни». Позже создала дуэт «КуБа», однако после распада вернулась в андеграунд, где пишет песни и выступает.
Сейчас преподаёт английский и испанский языки, замужем и воспитывает дочь.
Жанна Черухина — единственная, кто ушла самаЖанна Черухина — единственная участница первого сезона, покинувшая проект по собственному желанию. После выступления с Юлией Бужиловой в номинации она просто собрала вещи и ушла, объяснив это усталостью от камер.
Позже её место занял Константин Дудоладов. Сейчас Черухина живёт в Санкт-Петербурге, носит фамилию Жусупова, воспитывает ребёнка и не поддерживает связь с бывшими фабрикантами.
Джем Шериф — от «Фабрики» до финала «Евровидения»Джем Шериф участвовал в дуэтах с Лолитой и Николаем Басковым, а после проекта записал речитатив для песни «Море зовёт» группы «Фабрика». Его трек «8 марта» вошёл в сборник сезона.
В 2005 году Джем участвовал в нацотборе на «Евровидение», обойдя Билана и Стоцкую, но уступил Наталье Подольской. Сегодня он продолжает петь, женат и воспитывает дочь.
Гера Леви — пародист из «Фабрики звёзд»Гера Леви (Тузиков) попал на проект благодаря уникальному таланту пародиста. Он умел имитировать голоса Шуры, Ильи Лагутенко, Татьяны Булановой и Анжелики Варум, чем сразу завоевал внимание зрителей. Однако уже на первой номинации его отправили домой: продюсеры посчитали, что «Фабрика звёзд» — конкурс певцов, а не пародистов.
После этого Леви участвовал в общем туре выпускников и около полутора лет гастролировал вместе с другими фабрикантами. Позже он вернулся к пародийному жанру под полным именем Герман Леви. Артист устраивался работать в театр Евгения Петросяна и является резидентом телепрограммы «Петросян шоу». О личной жизни предпочитает не говорить, сосредотачиваясь на творчестве.