Потеря ребенка, измены мужа, СВО и санкции Украины: через что прошла Яна Поплавская перед свадьбой с молодым радиоведущим?
Актрисе, известной зрителям по роли неунывающей Красной Шапочки, а также по ярким картинам «Васса», «Узник замка Иф», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и десяткам работ на телевидении, Яне Поплавской 28 июня исполняется 58 лет. Эта артистка прошла тернистый путь от любимицы миллионов до одной из самых эпатажных и скандальных фигур современного шоу-бизнеса. Её жизнь — это калейдоскоп головокружительного успеха, чудовищных трагедий, предательства и невероятного обретения себя. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артисткиЯна Евгеньевна Поплавская родилась 28 июня 1967 года в московской творческой семье актрисы и журналиста, с детства была окружена искусством. Уже в 4 года она впервые попала на съёмочную площадку фильма «Помни имя своё», а в 10 лет получила всесоюзную славу, блестяще сыграв главную роль в фильме-сказке «Про Красную Шапочку».
В 1983 году Поплавская поступила в Театральное училище им. Щукина. После окончания вуза она посвятила себя театру, работая в «Современнике-2», театре «Детектив» (ныне «Вишнёвый сад») и участвуя в антрепризных постановках. Параллельно актриса снималась в кино, включая фильмы «Переходный возраст», «Васса» и «Узник замка Иф».
В 1990-х годах Поплавская сменила амплуа, уйдя в журналистику и более 10 лет проработав ведущей программы «Времечко». Вернувшись в профессию, она начала заниматься педагогической деятельностью в Институте театрального искусства им. Кобзона, на факультете журналистики в МГУ, а также в Институте телевидения и радиовещания «Останкино».
Яна Поплавская и сегодня продолжает активно участвовать в общественной жизни. Помимо съёмок в кино, она входит в состав Академии российского телевидения и регулярно выступает в качестве эксперта в популярных ток-шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир». Особое место в её деятельности занимает благотворительность. Актриса основала и возглавляет собственный «Фонд Яны Поплавской», который специализируется на помощи детям и семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.
С 2014 года Поплавская активно поддерживает жителей Донбасса, организуя сбор и доставку гуманитарной помощи. После начала специальной военной операции фонд расширил свою деятельность. Теперь помощь направляется не только мирным жителям, но и военнослужащим на передовую. В числе доставляемых грузов генераторы, средства связи и другое необходимое оборудование.
Любовь горькая, «как полынь»Личная жизнь Поплавской — это отдельная история с трагическим началом и скандальным финалом. С первым мужем, актёром и режиссёром Сергеем Гинзбургом, она познакомилась на съёмках рекламного ролика. Роман развивался неспешно, но свадьбе предшествовало выяснение нелицеприятных обстоятельств: Гинзбург был женат и имел ребёнка. В 1986 году они всё же поженились, а в 1985-м у них родился сын Клим.
Однако брак, продлившийся 25 лет, Яна позже назовёт горьким, «как полынь». Супруги пережили трагедию: в 1994 году у Поплавской на седьмом месяце беременности замер плод. Врачи вынесли ей приговор — больше детей не будет. Яна была в отчаянии, она сорвала с себя нательный крест и на несколько лет отреклась от Бога. Чудо случилось в 1996 году, когда она родила второго сына, Никиту, появившегося на свет недоношенным. В тот же год она чудесным образом нашла потерянную иконку, что восприняла как знак.
Но настоящее потрясение ждало её впереди. В последние годы брака Гинзбург изменял жене направо и налево. Развод в 2011 году превратился в жесточайшую финансовую войну. По словам Яны, муж забрал все общие сбережения, загородный дом и даже квартиру, которую её бабушка завещала старшему сыну Климу.
Вторым мужем актрисы в 2022 году стал радиоведущий Евгений Яковлев, который младше неё на 15 лет. С ним она обрела долгожданный покой.
Сыновья, татуировки и СВОСудьба детей Поплавской не менее интересна. Младший сын актрисы, Никита, который стал продюсером, нашел свое счастье со второй попытки. В первый раз он связал себя узами брака в 2021 году с женщиной, которая была значительно старше его. Она надеялась на финансовую поддержку от состоятельных родителей своего молодого избранника. Однако уже через месяц Никита подал на развод, объяснив, что его жена настойчиво просила его приобрести квартиру и автомобиль, несмотря на то что у него тогда не было достаточных средств. Новую любовь, Ксению, Никита встретил в 2025 году. В начале 2026 года они сыграли свадьбу, и он принял дочь Ксении от предыдущего брака.
Старший сын Клим стал режиссёром, снимает клипы и документальное кино. Он настолько боготворит мать, что набил её портрет на всю спину. В личной жизни Клим тоже повторил путь матери: он развёлся с женой Евгенией, но через три года снова женился на ней. Сегодня у Яны трое внуков. Осенью 2022 года Клим отправился в зону СВО снимать фильм, а затем вернулся туда уже как доброволец-медик, оказывая помощь раненым под Авдеевкой. Яна активно поддерживает сына и является ярым патриотом России, за что внесена в санкционные списки Украины.
Критика толерантностиЯна Поплавская категорически не приемлет любые выступления против СВО, характеризуя таких людей как «тех, кто может предать страну в трудную минуту». Артистка принципиально отвергает само понятие толерантности в данном контексте, утверждая, что этот термин стал инструментом для зомбирования общества и прикрытия откровенного предательства национальных интересов.
В своих выступлениях Поплавская подчёркивает, что когда речь идёт о безопасности государства, не может быть места двойственным позициям. Те, кто сегодня колеблется, завтра могут оказаться по другую сторону «баррикад». Она рассматривает современные либеральные ценности как угрозу национальной идентичности, способную подорвать духовные основы общества в критический для страны момент.
«Когда НАТО грезит войной на территории России, мы сами взращиваем готовых предателей. Ступи нога врага на нашу землю, они мгновенно переметнутся. А мы будем удивляться: «Как же так, нас снова предали, ведь ничего не предвещало». Мы же верующие – подставим вторую щёку. Мы же такие «толерантные». Только страна уже не хочет подставлять свою вторую щёку. И не будет! Пусть прилетает по морде тем, кто занимается этим всепрощением, пристраивает своих испуганных друзей где потеплее и подло твердит нам про толерантность и мягкую силу», — цитирует актрису издание sm.news.
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