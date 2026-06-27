27 июня 2026, 15:50

Яна Поплавская (Фото: Instagram*@the_yana_poplavskaya)

Актрисе, известной зрителям по роли неунывающей Красной Шапочки, а также по ярким картинам «Васса», «Узник замка Иф», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и десяткам работ на телевидении, Яне Поплавской 28 июня исполняется 58 лет. Эта артистка прошла тернистый путь от любимицы миллионов до одной из самых эпатажных и скандальных фигур современного шоу-бизнеса. Её жизнь — это калейдоскоп головокружительного успеха, чудовищных трагедий, предательства и невероятного обретения себя. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография артистки Любовь горькая, «как полынь» Сыновья, татуировки и СВО Критика толерантности

Биография артистки

Яна Поплавская (Фото: Instagram*@the_yana_poplavskaya)

Любовь горькая, «как полынь»

Яна Поплавская и Евгений Яковлев (Фото: Instagram*@the_yana_poplavskaya)

Сыновья, татуировки и СВО

Клим Поплавский (Фото: Instagram*@the_yana_poplavskaya)

Критика толерантности

Яна Поплавская (Фото: Instagram*@the_yana_poplavskaya)

«Когда НАТО грезит войной на территории России, мы сами взращиваем готовых предателей. Ступи нога врага на нашу землю, они мгновенно переметнутся. А мы будем удивляться: «Как же так, нас снова предали, ведь ничего не предвещало». Мы же верующие – подставим вторую щёку. Мы же такие «толерантные». Только страна уже не хочет подставлять свою вторую щёку. И не будет! Пусть прилетает по морде тем, кто занимается этим всепрощением, пристраивает своих испуганных друзей где потеплее и подло твердит нам про толерантность и мягкую силу», — цитирует актрису издание sm.news.