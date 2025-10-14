Освобождение Казацкого и Боровской Андреевки, ожесточенные бои на окраинах Константиновки: последние новости СВО на 14 октября
По всем фронтам СВО сохраняется динамика поступательного продвижения российских подразделений. Противник, оказывая ожесточенное сопротивление и перебрасывая резервы, тем не менее вынужденно отходит на отдельных участках. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении сохраняется динамика постепенного продвижения российских подразделений, которым удается отражать контратаки противника и наносить огневые удары по его позициям. За минувшие сутки российские военные продвинулись в лесопосадках на правом фланге наступления на расстояние более 200 метров. В районе Варачино противник предпринял одну контратаку, которая была успешно отражена. Штурмовая группа ВСУ полностью уничтожена, не добившись успеха.
В ходе боевых действий в районе Алексеевки были взяты в плен два военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В процессе досмотра у них обнаружили и изъяли свертки с наркотиками, а также ампулы с неизвестными веществами. На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли эффективные удары по выявленным целям ВСУ в районе Искрисковщины.
Харьковская область
В окрестностях Волчанска зафиксировано продвижение штурмовых групп ВС РФ на левом берегу реки Волчья. В ходе операции освобождено 25 зданий. Также взяты в плен трое военнослужащих 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Продолжаются ожесточенные бои в Синельниковском лесу. Подразделения российской армии продвинулись на 200 м, преодолевая сопротивление противника. Штурмовые подразделения продвинулись на 600 метров на участке Меловое – Хатнее, овладев несколькими лесополосами.
Покровское направление
В Покровске идут интенсивные уличные бои. Штурмовые подразделения российской армии ведут бои в районе шахтоуправления, приближаясь к городу, а также сражаются непосредственно в его пределах. Министерство обороны РФ официально сообщило о полном освобождении Казацкого и начале боевых действий на восточных окраинах Мирнограда. Кроме того, российские военные атакуют северные границы Покровска с Красного Лимана. Боевые действия продолжаются в городе Родинское. На флангах, в районах Никаноровки и Панковки, Вооружённые силы РФ укрепляют ранее занятые позиции для продолжения наступления.
Угледарское направление
В Полтавке продолжаются тяжелые бои в центре села. Российские подразделения ведут штурмовые действия при поддержке артиллерии. Активные боестолкновения идут севернее населенного пункта Малиновка. ВС РФ продвигаются по рубежу Новониколаевка — Малиновка. Российские силы продвигаются к Успеновке, успешно заняв позиции в Алексеевке и севернее Вербового. До половины села Алексеевка контролируется армией России.
Константиновское направление
За последние сутки ВС РФ прорвали оборонительные позиции и закрепились на восточной окраине Константиновки. Боевые действия характеризуются высокой интенсивностью: зафиксировано 21 атака со стороны противника в данном направлении. Контроль над Константиновкой представляется критически важным для захвата Славянско-Краматорской агломерации, являющейся последним значимым оборонительным рубежом ВСУ в Донбассе. Потеря этого города может создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск. Российские подразделения сталкиваются с трудностями из-за наличия в Константиновке обширной промышленной зоны, которую противник активно использует в качестве укрытия для военной техники и организации оборонительных узлов.
Краснолиманское направление
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Боровская Андреевка. В Северске продолжаются ожесточённые городские бои. Российские вооружённые силы ведут активные штурмовые действия в городской черте. Между населёнными пунктами Дерилово и Дробышево наблюдается значительное продвижение российских военных. Командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы и резервы для укрепления позиций, в частности, в районе населенного пункта Дерилово и на высотах северо-восточнее Ямровой, пытаясь стабилизировать ситуацию. Российские войска продолжают наступательную операцию, оказывая давление на оборону ВСУ. Сообщается о форсировании реки Нетриус в районе Шандриголово и выходе к Новоселовке с севера.