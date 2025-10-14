14 октября 2025, 10:26

Фото: Минобороны РФ

По всем фронтам СВО сохраняется динамика поступательного продвижения российских подразделений. Противник, оказывая ожесточенное сопротивление и перебрасывая резервы, тем не менее вынужденно отходит на отдельных участках. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Покровское направление Угледарское направление Константиновское направление Краснолиманское направление



Сумская область

Харьковская область

Покровское направление

Угледарское направление

Константиновское направление

Краснолиманское направление