От всенародной любви до осуждения: что Настя Каменских и Потап говорили про СВО и смогут ли артисты вернуться в Россию?
В 2025 году блог певицы Насти Каменских заметно изменился: значительная часть контента стала выходить на испанском языке. Артистка будто бы дистанцировалась от своей прежней риторики, когда активно поддерживала русофобские настроения и критиковала Россию, в которой получила широкую популярность. Со временем стало очевидно, что ориентация на европейскую аудиторию не принесла ей ожидаемых результатов. О том, как сегодня живет артистка и за что подверглась осуждению, расскажет «Радио 1».
Первый испаноязычный альбом и попытка выйти на зарубежный рынокПервую пластинку на испанском языке Каменских представила ещё в 2020 году. Тогда певица стремилась расширить аудиторию за счёт зарубежных слушателей. Однако даже спустя пять лет иностранные поклонники так и не проявили выраженного интереса к её творчеству.
К ноябрю 2025 года большинство комментариев под публикациями в соцсетях артистки оставляли русско- и украиноязычные слушатели.
Украинская критика и обвинения в «предательстве»Часть украинских пользователей обвинила Каменских в отходе от публичной поддержки Украины, которую она демонстрировала после 2022 года. Многие заявляли, что певица должна была продолжать жёсткую антироссийскую риторику и рассматривали её действия как предательство. Под давлением критики артистка перестала отвечать своим подписчикам из Украины.
Вместо политических высказываний Каменских стала публиковать нейтральные и возвышенные сообщения о любви и единстве, что вызвало ещё большее недовольство со стороны тех, кто ожидал от неё выраженной позиции.
Возвращение к русскоязычным хитам и новое возмущение аудиторииПонимая коммерческую выгоду, осенью 2025 года Каменских вновь начала исполнять свои старые русскоязычные хиты на концертах. Этот шаг вызвал резкое недовольство у проевропейской и русофобской части аудитории.
Тем не менее артистка открыто прокомментировала ситуацию. На выступлениях в Чикаго, Майами и Нью-Йорке она исполнила композиции «Это моя ночь» и «Красное вино».
«Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь», — отметила певица со сцены.При этом официально певица продолжает позиционировать себя как артистка, работающая на украинском и испанском языках. Русские треки она исполняет лишь в том случае, если это согласовано с менеджментом и соответствует условиям организаторов.
Потап про СВОВ марте 2022 года украинский исполнитель Алексей Потапенко, более известный под сценическим именем Потап, публично заявил об отказе от всех российских музыкальных премий и наград. Музыкант подчеркнул, что не намерен больше выступать на территории России. По его словам, сотрудничество с российской музыкальной индустрией окончательно прекращено.
Артист также упомянул, что ранее работал над песней для российской певицы Ольги Бузовой, однако выпустить композицию они не успели. Алексей подчеркнул, что рад этому.
«Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — заявил музыкант.
История дуэта «Потап и Настя»Музыкальный дуэт «Потап и Настя» создали в 2006 году. Основателем проекта, продюсером, автором большинства песен и сценаристом клипов стал Алексей Потапенко. Настя Каменских выступала в качестве основной вокалистки коллектива.
Первый студийный альбом под названием «Не пара» вышел в 2008 году и принес артистам широкую известность как на Украине, так и в России. Благодаря узнаваемому стилю и запоминающимся хитам дуэт быстро занял прочные позиции на эстраде.
24 октября 2017 года Потапенко и Каменских объявили о приостановке совместной музыкальной деятельности. Видеообращение с этим заявлением они опубликовали на официальных страницах, сообщив, что после 11,5 лет работы берут паузу, чтобы сосредоточиться на сольных проектах.
Однако 19 января 2020 года арстисты вновь появились вместе на сцене — артисты стали участниками популярного украинского вокального проекта «Голос страны». Возвращение дуэта вызвало большой интерес со стороны поклонников, однако полноценного возобновления проекта «Потап и Настя» не последовало.
Потап о разводе с Настей КаменскихВ феврале 2025 года супруг певицы Алексей Потапенко (Потап) опроверг слухи о разводе и сообщил, что пара планирует расширение семьи. В интервью он подчеркнул, что они остаются вместе и стремятся к стабильной семейной жизни. По словам артиста, он хотел бы завести ещё нескольких детей, и Каменских разделяет это желание.
«Я хочу детей ещё, много-много детей. А что ты меня не спросил про развод с Настей Каменских? Нас воспринимают как персонажей из комиксов. Они ждут от нас драматических событий, реалити-шоу. Все в порядке», — подчеркнул исполнитель.Музыканты поженились 23 мая 2019 года. Совместных детей у пары нет.
Могут ли Потап и Настя Каменских вернуться в РоссиюВ комментариях под публикациями Насти российские и украинские слушатели продолжают обсуждать вероятность её возвращения на российский рынок. Многие считают, что певицу к этому подталкивают финансовые трудности и отсутствие значимых успехов за рубежом. Отдельные сообщения в соцсетях утверждают, что Потап также разочаровался в действиях украинских властей и рассматривает возможность возвращения к российской аудитории.
Пользователи часто упоминают, что дуэт «Потап и Настя» раньше получал значительные доходы в России, но после начала конфликта занял жёсткую позицию и записал несколько антироссийских композиций. Въезд обоим артистам на территорию России запрещён на 50 лет.
Однако теперь, когда Каменских отказалась от прежней риторики и стала публиковать нейтральные материалы, часть слушателей увидела в этом попытку подготовить почву для возвращения в Россию.