От всенародной любви до осуждения: что Настя Каменских и Потап говорили про СВО и смогут ли артисты вернуться в Россию?

Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В 2025 году блог певицы Насти Каменских заметно изменился: значительная часть контента стала выходить на испанском языке. Артистка будто бы дистанцировалась от своей прежней риторики, когда активно поддерживала русофобские настроения и критиковала Россию, в которой получила широкую популярность. Со временем стало очевидно, что ориентация на европейскую аудиторию не принесла ей ожидаемых результатов. О том, как сегодня живет артистка и ​за что ​подверглась ​осуждению, расскажет «Радио 1».





Первый испаноязычный альбом и попытка выйти на зарубежный рынок

Украинская критика и обвинения в «предательстве»

Возвращение к русскоязычным хитам и новое возмущение аудитории

Анастасия Каменских (фото: Instagram* / kamenskux)



«Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь», — отметила певица со сцены.

Потап про СВО

«Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — заявил музыкант.

История дуэта «Потап и Настя»

Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (фото: Instagram* / kamenskux)



Потап о разводе с Настей Каменских

«Я хочу детей ещё, много-много детей. А что ты меня не спросил про развод с Настей Каменских? Нас воспринимают как персонажей из комиксов. Они ждут от нас драматических событий, реалити-шоу. Все в порядке», — подчеркнул исполнитель.

Могут ли Потап и Настя Каменских вернуться в Россию