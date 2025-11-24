24 ноября 2025, 13:21

Алиса Хазанова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алиса Хазанова, дочь известного российского артиста Геннадия Хазанова, долгое время блистала на сцене Большого театра и появлялась в культовых картинах российского кинематографа. Однако после начала СВО она отвернулась от родины и семьи. Куда уехала актриса, кто был её запретной любовью и почему она много лет не могла родить детей – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Алисы Хазановой

Карьера дочери Хазанова Личная жизнь Алисы Хазановой: запретная любовь и три попытки убежать от фамилии Отношение к СВО, эмиграция и отношения с отцом Алиса Хазанова сейчас

Детство и семья Алисы Хазановой

Геннадий Хазанов (фото: РИА Новости/Нина Зотина)





Карьера дочери Хазанова

Балет

Алиса Хазанова (фото: Instagram* @alisakhazanova)



Кино

Алиса Хазанова (фото: Instagram* @alisakhazanova)



Алиса Хазанова (фото: Instagram* @alisakhazanova)



Личная жизнь Алисы Хазановой: запретная любовь и три попытки убежать от фамилии

«Она не была избалованной наследницей. Она была умной и свободной», – позже вспоминал артист.

Данко / Александр Фадеев с Лолитой (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алиса Хазанова и Дмитрий Шохин (фото: Instagram* @alisakhazanova)

Дочь Алисы Хазановой Эва (фото: Instagram* @alisakhazanova)



Отношение к СВО, эмиграция и отношения с отцом

«Вряд ли для кого-то внезапно стало открытием, что Геннадий Хазанов – не патриот, имеет гражданство Израиля, а большую часть времени живет между „свободной“ Прибалтикой, Великобританией и Израилем, прилетая в Россию лишь на заработки. Очевидно одно – душа у него болит не за Россию и не за русских людей», – отмечала Цыганова.

Алиса Хазанова сейчас