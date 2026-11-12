Диетолог назвала самый полезный для сердца и пищеварения продукт

12 ноября 2026, 18:49

Диетолог Королева: у граната противовоспалительный и противодиарейный эффекты

Фото: istockphoto/ISD90

Когда-то этот продукт ценился наравне с медом и зерновыми культурами, а древние греки и римляне отмечали не только его вкус, но и пользу. Речь идет о красном и круглом фрукте — гранате.





Врач-диетолог, кардиолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» назвала гранат уникальным по своему составу продуктом.





«Он наиболее активный в осень, когда созревает и накапливает максимальное количество и витаминов, и минеральных веществ, и антиоксидантов, и противовоспалительных веществ. Гранат богат большим количеством витаминов группы В. Он есть и в зернах, и в косточках», — сказала эксперт.

«Будет полезен для тех, кто имеет нарушение ритма сердца и любые заболевания сердечной мышцы. Там есть все необходимые компоненты для безупречной работы сердечно-сосудистой системы и натриево-калиевого насоса относительно клеточной мембраны, что позволяет поддерживать ритмичность сердца и работу сосудистой системы», — объяснила диетолог.