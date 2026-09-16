«Срывать и жевать»: Нутрициолог рассказал о пользе и вреде главного осеннего овоща

16 сентября 2026, 16:36

Нутрициолог Пристанский: в тыкве много полезных масел и витамина С

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Осенний сезон радует нас не только «рыжей» погодой, но и созреванием овощей семейства тыквенных. Оранжевый круглый овощ любим многими, но все ли мы о нем знаем?





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что тыква издавна применяется не только в русской кухне, но и в натуральном лечении.





«Все наполнение тыквы используется при приготовлении блюд, семян, масел. Причем русский народ привык готовить ее не только как десерт с медом, но и с мясом, с кашами и так далее», — сообщил эксперт.

«Самый идеальный вариант — срывать с грядки и жевать, так мы получаем большое количество клетчатки. Но это не так вкусно. Оптимальный вариант — духовка. И можно добавить компоненты с сильной ароматикой, например, кунжутное масло, розмарин или тимьян, потому что сама тыква не такая насыщенная», — поделился эксперт.

«Если у человека есть аллергия на цинк или индивидуальная непереносимость витамина С и группы В, то, возможно, нельзя тыкву. Но я о таком не слышал. Тыква чаще по вкусу не всем может подойти», — заключил собеседник.