«Поражения мозга»: Врач рассказала о симптомах мигрени

07 сентября 2026, 17:50

Врач Голубинская: мигрень диктует образ жизни и определяется генетикой

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По статистике медицинских организаций, мигрень — третье по распространенности заболевание в мире. Ее ставят в один ряд с сосудистыми заболеваниями головного мозга, рассеянным склерозом и эпилепсией.





Кандидат медицинских наук, врач-невролог, психоневролог Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» рассказала о симптомах мигрени и о том, чем она определяется.





«У мигрени есть четкие признаки, ее ни с чем спутать нельзя: головная боль, неукротимая рвота, повышенная чувствительность к звуку и свету. Человек с этим заболеванием, как правило, свой график и ритм под него подстраивает. Мигрень диктует образ жизни, а определяется генетикой», — сказала специалист.

«Чаще всего голова болит с правой стороны, но раз в полгода боль меняет сторону. Мы должны исключить опухоли и другие органические поражения мозга, а для этого необходимо сделать МРТ, пропульсировать мышцы пациента», — объяснила эксперт.