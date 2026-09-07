«Поражения мозга»: Врач рассказала о симптомах мигрени
Врач Голубинская: мигрень диктует образ жизни и определяется генетикой
По статистике медицинских организаций, мигрень — третье по распространенности заболевание в мире. Ее ставят в один ряд с сосудистыми заболеваниями головного мозга, рассеянным склерозом и эпилепсией.
Кандидат медицинских наук, врач-невролог, психоневролог Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» рассказала о симптомах мигрени и о том, чем она определяется.
«У мигрени есть четкие признаки, ее ни с чем спутать нельзя: головная боль, неукротимая рвота, повышенная чувствительность к звуку и свету. Человек с этим заболеванием, как правило, свой график и ритм под него подстраивает. Мигрень диктует образ жизни, а определяется генетикой», — сказала специалист.
По словам невролога, прежде всего, когда приходит пациент, врач должен определить у него вид боли, чтобы исключить какие-либо опухоли, кисты или травмы.
«Чаще всего голова болит с правой стороны, но раз в полгода боль меняет сторону. Мы должны исключить опухоли и другие органические поражения мозга, а для этого необходимо сделать МРТ, пропульсировать мышцы пациента», — объяснила эксперт.