Все материалы автора
Елизавета Теодорович
«Амазонка» из Питера отбила полмиллиона у грабителя
Происшествия
Джастин Тимберлейк много лет скрывал тяжёлую болезнь
Шоу-бизнес
Путин подписал закон об увеличении штрафов для нерадивых родителей вчетверо
Общество
38-летнего жителя Карелии задержали за убийство мужчины ножом у озера в Ленобласти
Происшествия
Брижит Макрон обвинена в стигматизации трансгендеров* из-за судебных исков к журналистам
Политика
Каждый пятый россиянин отправился бы в путешествие при отсутствии работы
Общество
Суд взыскал с матери 10-летнего мальчика компенсацию морального вреда и ограничил её в правах
Общество
Каждый третий зумер готов отказаться от магазинов навсегда в пользу доставки
Общество
Учёные раскрыли томатное происхождение картофеля через древнее скрещивание
Общество
Депутат Антропенко призвал не допускать мигрантов без прививок к работе в такси
Общество
Для клиентов 14–18 лет теперь требуется письменное согласие родителей на открытие счёта
Общество
Приставы задержали должницу по алиментам в парикмахерской при записи на стрижку
Происшествия
Тренер по карате инсценировал ДТП, чтобы скрыть убийство жены в Березовском
Происшествия
14-летнюю подражательницу Битцевского маньяка признали вменяемой после убийства ребёнка
Происшествия
Глава «Роскосмоса» Баканов заявил о соглашении с NASA по эксплуатации МКС до 2028 года
Политика
Финляндия переписывает историю Хельсинкского акта для конфронтации с РФ
Политика
Путин проигнорировал ультиматум Трампа на переговорах с Лаосом
Политика
Массированная атака БПЛА в Ростовской области
Спецоперация на Украине
Конец эры Visa и Mastercard в РФ: ЦБ установит сроки полного перехода на «Мир»
Экономика
Известный вор в законе экстренно госпитализирован из СИЗО
Происшествия
Житель Северо-Курильска нашёл изолятор 1952 года и «невозможную» рыбу
Происшествия
Путин запретил фильмы без традиционных ценностей
Политика
Путин продлил исламский банкинг в России
Политика
16-летний разработчик заработал 1 млрд рублей за 3 дня
Общество
Индия отказалась выполнять требования Трампа вопреки ультиматуму
Политика
Бум «Оземпика» в России: Продажи аналогов взлетели в 4 раза
Общество
Прогулки по 15 минут снижают смертность на 20%
Здоровье
Пастор-насильник использовал «святые губы» для экзорцизма
Общество
Волонтёр предложил «время тишины» для женихов СВО
Спецоперация на Украине
Жители Омска задыхаются от ночных выбросов
Общество
Новый способ борьбы с мигрантами предложили в Госдуме
Политика
Электронные справки с QR-кодом заменят бумажные документы для ГИБДД
Общество