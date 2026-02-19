«Ъ»: Правительство РФ отказало ГК «Самолет» в льготном кредите на 50 миллиардов рублей
Правительство России отказало девелоперской группе «Самолет» в выделении льготного кредита для строительства жилого комплекса «Донские Легенды» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Финансовое положение девелопера оценили как некритическое, пояснил один из собеседников издания в банковской сфере.
«(Компания) справляется с большей частью своих кредитных обязательств, поэтому нет необходимости в прямой господдержке», — говорится в материале.
При этом 20 февраля в Минфине запланировано совещание, на котором могут утвердить косвенные меры поддержки застройщика. В пресс-службе девелопера заявили, что официальной информации о решении властей у них пока нет.
Отмечается, что 4 февраля «Самолет» просил у правительства льготный кредит в размере 50 млрд рублей сроком до трёх лет. Компания объясняла это необходимостью снизить риски невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами на фоне изменений программы льготной ипотеки.
