«Ъ»: Правительство РФ отказало ГК «Самолет» в льготном кредите на 50 миллиардов рублей

19 февраля 2026, 01:43

Фото: iStock/goncharovaia

Правительство России отказало девелоперской группе «Самолет» в выделении льготного кредита для строительства жилого комплекса «Донские Легенды» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.





Финансовое положение девелопера оценили как некритическое, пояснил один из собеседников издания в банковской сфере.





«(Компания) справляется с большей частью своих кредитных обязательств, поэтому нет необходимости в прямой господдержке», — говорится в материале.