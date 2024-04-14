Российская актриса умерла после тяжелой болезни

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Актриса Инна Головина, известная своей работой в Электротеатре «Станиславский», скончалась в возрасте 49 лет в ночь на 14 апреля, сообщил театр на своем сайте.
Театр отметил, что в течение последних лет Головина боролась с серьезным заболеванием, но не уточнил его характер.
В нем также отмечается, что Головина получила театральное образование в Саратовской консерватории, после чего поработала в театрах Саратова и Краснодара. Затем она переехала в Москву, где окончила ВГИК, а в сентябре 2003 года присоединилась к Театру имени К. С. Станиславского.
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«Театр глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье Инны. Мы будем помнить нашу замечательную актрису, дорогую коллегу и яркую личность», — отметили в некрологе.
В нем также отмечается, что Головина получила театральное образование в Саратовской консерватории, после чего поработала в театрах Саратова и Краснодара. Затем она переехала в Москву, где окончила ВГИК, а в сентябре 2003 года присоединилась к Театру имени К. С. Станиславского.
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Артем Кузьмин