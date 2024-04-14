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Российская актриса умерла после тяжелой болезни

Актриса Электротеатра «Станиславский» Головина умерла в возрасте 49 лет
14 апреля 2024, 18:37
Фото: iStock/trofimich

Фото: iStock/trofimich

Актриса Инна Головина, известная своей работой в Электротеатре «Станиславский», скончалась в возрасте 49 лет в ночь на 14 апреля, сообщил театр на своем сайте.
Театр отметил, что в течение последних лет Головина боролась с серьезным заболеванием, но не уточнил его характер.

«Театр глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье Инны. Мы будем помнить нашу замечательную актрису, дорогую коллегу и яркую личность», — отметили в некрологе.


В нем также отмечается, что Головина получила театральное образование в Саратовской консерватории, после чего поработала в театрах Саратова и Краснодара. Затем она переехала в Москву, где окончила ВГИК, а в сентябре 2003 года присоединилась к Театру имени К. С. Станиславского.

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#соболезнования
#актриса
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Названы участники церемонии открытия Кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова
12 апреля 2024, 16:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Стали известны участники VIII Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова, который пройдёт с 24 по 28 апреля в Павловском Посаде. Их имена назвали в пресс-службе администрации городского округа.
«Открытие кинофестиваля состоится 24 апреля в 18 часов у памятника Вячеславу Васильевичу. Через час в Доме культуры «Октябрь» начнётся торжественная часть. Свои выступления жителям и гостям городского округа подарят Мария Козакова, Ив Набиев, Ольга Будина, Елена Бирюкова, Тамара Котова, Сергей Варчук, группа «Красивые», Губернаторский оркестр Московской области, Большой детский хор имени Виктора Попова», – рассказали в пресс-службе.
После окончания торжественной части состоится внеконкурсный показ художественного фильма «Повелитель ветра».

Жюри фестиваля возглавит народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев. Кроме него, оценивать представленные на фестивале картины будут народный артист России, кинооператор Игорь Клебанов, актриса Мария Шукшина, директор Гильдии актеров кино России и заслуженный работник культуры Валерия Гущина, продюсер и режиссёр Сарфараз Алам Сафу по видеосвязи из Индии.

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#подмосковье
#московская область
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RT сообщил о скорой премьере картины «Контрактники. Сильные верой»
12 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/happyphoton

Скоро состоится показ фильма RT «Контрактники. Сильные верой».
Картина расскажет о героях ХХI века – бойцах, которые сражаются за нашу страну на специальной военной операции.

«Неважно, кто ты по национальности и сколько тебе лет, — ты сражаешься за Россию, за будущее, за детей», — приводит RT слова военных.

До этого кинокритик Сергей Сычов объяснил решение создателей фильма «Джокер» сделать вторую часть в форме мюзикла.

«Это связано с тем, что первая часть «Джокера» была тепло принята зрителями, картина получилась максимально удачной, и возник вопрос, можно ли повторить этот успех. Когда создатели поняли, что это будет сделать практически невозможно, а продолжение снимать нужно, решили изменить концепцию картины и превратить её в мюзикл», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Сычов.

Ранее режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявила, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».

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#кино
#спецоперация
#военные
#история
#искусство
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В Звенигороде проведут мастер-класс по созданию городской панорамы из бумаги
12 апреля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Мастер-класс «Как нарисовать звенящий город?» проведут для детей в Звенигородском манеже в воскресенье, 14 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Участники мастер-класса научатся создавать городскую панораму из бумаги. Потом всё сделанное будет объединено в единый художественный объект. Кроме того, участникам покажут, как украсить панораму, используя приёмы разноцветной графики», — говорится в сообщении.
В ходе мастер-класса ребятам расскажут о сочетании цветов и различных деталей, а также об особенностях архитектуры.

Мастер-класс начнётся в 15:00, возрастные ограничения — 5 .

Ранее сообщалось, что в музеях Московской области приготовили различные мероприятия в честь Дня космонавтики, они назначены на 12, 13 и 14 апреля.

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#звенигород
#мастер-класс
#минкульттуризма мо
#дети
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Подмосковные музеи отметят День космонавтики лекциями, квестами и мастер-классами
11 апреля 2024, 20:03

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В государственных музеях Московской области подготовили тематические мероприятия ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Так, в Музейном комплексе Зои Космодемьянской 12 апреля состоится квиз «Космическая одиссея: Земля и космос». Участники ответят на вопросы о космических открытиях, узнают об истории космонавтики, исследовании планет и многом другом.

В тот же день в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» можно будет послушать лекцию «Женщины в космосе».

В Звенигородском манеже 12 апреля пройдет интерактивное занятие «Лунные тайны». Участники узнают интересные факты о Луне.

А 13 апреля там же состоится мастер-класс «Космический сувенир». На нём будут созданы магниты и брелоки с планетами солнечной системы.

В мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского 13 апреля пройдёт детская игровая программа «Вперёд, в космос!». Участники получат задания на эрудицию. Для них также подготовили мастер-класс по оригами.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в этот же день приглашает на интерактивную программу «Дорога в космос». На занятии можно будет изучить выпуски газет о первом полёте в космос, архивные видео и фотографии Юрия Гагарина.

14 апреля в «Новом Иерусалиме» состоится лекция «Сказка стала былью». Слушатели познакомятся с плакатами на космические темы, которые имеются в собрании музея.

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#день космонавтики
#праздник
#музеи
#культура
#космос
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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В Павловском Посаде провели зональный этап игр КВН на тему пожарной безопасности
11 апреля 2024, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Зональный этап игр КВН, посвящённый пожарной безопасности, состоялся в школе № 10 им. Валерия Фёдоровича Быковского в Павловском Посаде, участие в играх приняли четыре команды из разных городских округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
«Команды из Ногинска, Балашихи, Павловского Посада и Раменского, представляющие профессиональные образовательные организации поборолись за звание самых весёлых и находчивых в четырёх конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание», — говорится в сообщении.
По итогам игры первое место досталось команде «Гаси-туши» из Ногинска, второе место заняла раменская команда «На всякий пожарный», а команда Павловского Посада «Мавры» замкнула тройку лидеров.

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Куклачёв пообещал грандиозное шоу к своему юбилею
#павловский посад
#квн
#культура
#пожарная безопасность
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Михалков назвал признаки подъёма российского кино
Михалков: Зрителю нравится – это и есть знак подъёма
11 апреля 2024, 16:21

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков заявил о подъёме российского кино в последние годы.
«Как собирается бокс-офис? Он собирается на том, что ходят семьями и несколько раз. А если ходит человек еще раз на картину, значит, ему это нравится. И это есть знак подъёма. <…> И зритель отвечает на это рублем. Картины, которые вышли в последние годы, – они собирают, даже если это не топ, то, скажем, это больше 1, 2, 3 млрд», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Михалков.

А российский режиссёр Ольга Окрепилова поделилась, что идея создания документального спектакля «Русская Заря» о людях Донбасса появилась после просмотра ею интервью немецкого писателя Ильи Рывкина.

«Я увидела интервью Ильи Рывкина, где он рассказывал, как ездил в Донбасс, и у него вышла книга на немецком языке об этом. Попросила его прислать мне текст, так как эта тема меня как режиссёра и человека очень волнует. Из книги я взяла беседы автора с местными жителями, перевела на русский, и из этих историй сложилась моя пьеса», — разъяснила в беседе с RT Окрепилова.

Ранее режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявляла, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».

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#кино
#книга
#михалков
#режиссёр
#искусство
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Куклачёв пообещал грандиозное шоу к своему юбилею
11 апреля 2024, 15:26

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв заявил, что 12 апреля на премьере масштабного шоу «Самый добрый клоун», приуроченного к его 75-летию, зрители смогут увидеть грандиозное представление.
По его словам, в нём примут участие более 100 кошек-артистов, а также вся династия Куклачёвых, артисты и музыканты.

«Впервые за 75 лет зрители увидят грандиозное шоу, где будут выступать 120 кошек, вся династия Куклачёва, звёзды цирка, эстрады. Мы решили, что в нашем театре такое масштабное шоу провести не получится, потому что, во-первых, у нас сцена 5 м, во-вторых, наш зал вмещает 150-200 человек. Мы дадим возможность многим увидеть шоу, спектакль пройдёт пять раз», — прокомментировал в беседе с RT Куклачёв.

До этого автор-колумнист Анна Шершнева резко раскритиковала прошедшее в Москве скандальное, инфернальное шоу Taboo в театре-кабаре Crave. В статье для argumenti.ru она призвала устроить проверку правоохранителей и общественных деятелей подобных шоу.

Ранее состоялся областной конкурс цирковых коллективов «Парад-алле» в ДК «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском городском округе Московской области.

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#зрители
#спектакль
#шоу
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В Королёве в День космонавтики устроят фестиваль в Центральном парке
11 апреля 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минкультуризма МО

Космический фестиваль-2024, приуроченный ко Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина, проведут в Центральном парке имени Калинина в Королёве в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля будет организована концертная программа, фотовыставка «Королёв: вчера, сегодня, завтра», где образы из будущего создал искусственный интеллект, выставка рисунков «Космос глазами детей», а также VR-квест «Путешествие в виртуально-космическую реальность», участники которого должны будут отвечать на вопросы о космических аппаратах и космосе», — говорится в сообщении.
Для гостей фестиваля также проведут мастер-класс по изготовлению подвижных игрушек из картона и 3D-росписи деревянных фигур. Кроме того, на фестивале состоится открытый урок астрономии, который завершится наблюдением за небесными телами через телескопы.

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#королёв
#фестиваль
#день космонавтики
#минкульттуризма мо
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Вынесен приговор организатору секс-вечеринки для священников
Reuters: в Польше вынесли приговор священнику, устроившему секс-вечеринку
10 апреля 2024, 21:53

Фото: istockphoto/shironosov

Викарий Томаш Змарзлы был осужден в польском суде за организацию секс-вечеринки для католических священников. Его признали виновным в сексуальном насилии, нарушениях, связанных с наркотиками, и отказе помочь пострадавшему в ситуации, где была угроза жизни или здоровью, пишет Reuters.
События, приведшие к аресту, произошли 31 августа 2023 года в городе Домброва-Гурнича. Один из участников вечеринки потерял сознание, что вызвало приезд скорой помощи. Змарзлы отказал медикам доступ к пострадавшему, и им пришлось вызывать полицию для вмешательства.

По данным записи звонка в экстренные службы, участник употребил наркотик на основе гидроксибутирата натрия, известного как бутират, или средства для повышения потенции в избытке.

Викарию приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч злотых (350 тысяч рублей), а также к оплате нескольких тысяч злотых в фонд помощи жертвам преступлений.

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