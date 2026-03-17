Скончался заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов умер 16 марта на 75-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра оперетты.
В театре выразили соболезнования родным и близким артиста, подчеркнув, что память о нём сохранится в коллективе. Как отметили в оперетте, Твердохлебова пригласили в труппу ещё до окончания ГИТИСа. Его
первые работы на сцене сразу принесли успех, в дебютный год он ярко сыграл Лобио в спектакле «Не бей девчонок» С. Заславского и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя».
В дальнейшем артист исполнил множество ролей в постановках «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Тёркин», «Сильва», «Старая комедия». В театре добавили, что режиссёры ценили его профессионализм и умение одинаково искренне работать как в детском репертуаре, так и во взрослых спектаклях — в классических опереттах и современных постановках, в главных и эпизодических партиях.
Среди запомнившихся зрителям работ также — директор тюрьмы Франк в «Летучей мыши» И. Штрауса, лорд Тауэр в «Джейн» А. Кремера, Хозяин в «Фиалке Монмартра» и Директор цирка в «Принцессе цирка» И. Кальмана и полковник Пикеринг в «Моей прекрасной леди» Ф. Лоу.
