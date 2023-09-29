В Подмосковье расчистили последний водоём по программе «100 прудов и озёр»

В телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Москве и Подмосковье заметили испанских слизней, опасных для человека и для урожая. Этот слизень – инвазивный для столичного региона вид, сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.