Автобусы «Мострансавто» доставят участников «Поезд памяти» в парк «Патриот»

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобусы «Мострансавто» перевезут участников проекта «Поезд памяти» в парк «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках военно-патриотического проекта «Поезд памяти» автобусы Мострансавто 1 июля 2024 года доставят школьников и сопровождающих их лиц в парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».
В этом году «Поезд памяти» проходит уже в третий раз. 20 июня специальный состав со старшеклассниками из восьми стран СНГ отправился из Москвы в Брест. В течение двух недель школьники посетят 15 городов, которые сыграли важную роль в Победе в Великой Отечественной войне.
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«Для перевозки будут использованы комфортабельные автобусы большого класса с жёлтыми проблесковыми маячками, как того требуют правила организованной перевозки группы детей. Транспортные средства оборудованы всеми необходимыми системами безопасности: сиденьями с ремнями, тахографами, спутниковыми навигационными системами. Перед выходом на маршруты автобусы пройдут тщательную предрейсовую проверку, а водители получат инструктаж по безопасности перевозок детей», — поделились в пресс-службе.
В этом году «Поезд памяти» проходит уже в третий раз. 20 июня специальный состав со старшеклассниками из восьми стран СНГ отправился из Москвы в Брест. В течение двух недель школьники посетят 15 городов, которые сыграли важную роль в Победе в Великой Отечественной войне.
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Мира Полтева