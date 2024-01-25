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Cтартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО

«Известия»: В НАТО начались крупнейшие за 10 лет учения Steadfast Defender 2024
25 января 2024, 03:19
Фото: iStock/Veni vidi...shoot

Фото: iStock/Veni vidi...shoot

В НАТО стартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения Steadfast Defender 2024, заявил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.
«Военный корабль США Gunston Hall сегодня отправился в плавание, ознаменовав начало Steadfast Defender 2024, крупнейших учений НАТО за последние десятилетия», — написал Уайт в соцсети X.

Отмечается, что учения будут проходить в Атлантике и в Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут задействованы около 90 тысяч военнослужащих стран альянса. В рамках учений проведут целый ряд маневров для отработки возможных сценариев столкновения с «сопоставимым противником» во всех операционных средах и театрах в зоне соприкосновения.


Ранее сообщалось, что НАТО не пригласил Белоруссию наблюдать за учениями, нарушив тем самым международные обязательства. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

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#нато
#учения
#белоруссия
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Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
25 января 2024, 02:27

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, сообщил «Известиям» представитель Росавиации. Воздушная гавань не принимала рейсы на прилет и вылет в течение трёх часов. За это время на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре лайнера.
Ограничения были введены «для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов» в соответствии с планом «Ковёр», который вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Все гражданские самолёты при этом обязаны покинуть район, в котором находится угроза. В небе могут оставаться только военные и спасательные борты.

По информации Telegram-канала Mash, в аэропорту Сочи были задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы были перенаправлены Минеральные Воды и Ставрополь.

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в краснодарском Туапсе. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, огонь удалось локализовать на площади в 200 «квадратов», пострадавших нет. При этом местные жители сообщали, что перед началом пожара видели пролёт нескольких беспилотников.

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#сочи
#аэропорты
#росавиация
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Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь азотом
25 января 2024, 02:04

Фото: iStock/Zerbor

Верховный суд США не стал запрещать первую в истории страны казнь осужденного с помощью азота, сообщает РИА Новости. Смертный приговор планируют привести в исполнение 25 января в Алабаме.
Казнь предполагает, что преступнику надевают респиратор на рот и нос, через который подают азот. Последний является физиологически инертным газом (кроме него, таковыми считаются аргон, гелий и метан), который не оказывает абсолютно никакого влияния на организм, а просто «разбавляет» кислород, постепенно замещая его во всех клетках.В итоге человек умирает от нехватки кислорода, предварительно потеряв сознание. Такой вид казни разрешен в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, но ни в одном штате еще не применялся.

Теперь же такое наказание ждет 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника Чарльза Сеннета — старшего. Женщину он зарезал вместе с подельником, и каждый получил по тысяче долларов. Сообщника Смита казнили в 2010-м, а проповедник покончил с собой во время следствия. По словам генпрокурора Алабамы, Смит больше 35 лет избегал законного судебного приговора, пока семья жертвы ожидала правосудия.

Казнь с помощью азота для Смита запросил губернатор Алабамы Кей Айви. Защитники заключенного протестуют и сравнивают новый метод с экспериментами на людях. Окружной суд уже отклонил просьбу о запрете на исполнение казни, но адвокаты подали апелляцию в Верховный суд. На прошлой неделе представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что этот непроверенный способ казни можно приравнять к пыткам, что нарушает обязательства США по соблюдению норм международного права.

Заметим, что Смит уже избежал одной казни — в 2022 году ему должны были сделать смертельную инъекцию, однако при проведении процедуры не нашли вену для введения и казнь перенесли.

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#приговор
#смертная казнь
#суд
#сша
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РИА Новости: Против выбросившей кота Твикса проводницы возбудили уголовное дело
25 января 2024, 01:43

Фото: iStock/Dima_Berlin

Против проводницы, которая выбросила из поезда в Кирове погибшего позднее кота Твикса, завели уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По какой статье возбуждено дело, собеседник РИА Новости не уточнил. Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что дело завели по статье о жестоком обращении с животными.

«На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Составлен протокол допроса потерпевшего Эдгара (хозяин), также протокол допроса свидетеля Евгения (перевозчик кота)», — сообщает Telegram-канал «Твикс. Информация от хозяина».

Напомним, инцидент с Твиксом произошёл 11 января в поезде «Екатеринбург - Санкт-Петербург». Кот ехал в переноске вместе со своим хозяином до Тихвина. В какой-то момент он выбрался и принялся бегать по вагону. Проводница рассказывала, что пыталась выяснить, кому из пассажиров принадлежит кот. После того, как это не удалось сделать, она решила, что кот забежал в вагон с улицы. Поэтому женщина поймала его и выбросила на стоянке в Кирове.

В поисках животного участвовали почти шесть тысяч волонтёров. Нашли Твикса 20 января неподалёку от железной дороги. Он замёрз насмерть. К тому же на шее и плече кота были следы зубов дикого животного.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге. По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот вылез из переноски 11 января в 12:23, когда поезд совершал остановку в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина зверя, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.

За 2 минуты до отправления поезда проводник вагона в тамбуре просит пассажира выпустить кота из вагона. В 12:36 кот оказался на улице. А спустя 7 часов, в 20:23 владелец питомца заметил его отсутствие.

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#коты
#уголовное дело
#ржд
#происшествия
#животные
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Егоров: Командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин
24 января 2024, 23:46

Фото: iStock/VictorCap

Командиром самолёта ИЛ-76, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбили в небе над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
«Экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — отметил глава региона.

Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.

Ранее власти Оренбургской области сообщили, что на борту были летчики, которые служили в оренбургском военно-транспортном полку. В местном авиагородке образовался стихийный мемориал — к военной части, где служили герои, возлагают цветы.

Все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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#лётчики
#самолет
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Rzeczpospolita: Варшава намерена урезать помощь украинским беженцам
24 января 2024, 23:25

Фото: iStock/Berezko

В Польше планируют урезать помощь украинским беженцам с октября 2024 года, пишет издание Rzeczpospolita.
Чиновники, с которыми пообщались журналисты, считают, что поскольку украинцы ездят домой на праздники и в отпуск, им не нужна временная защита. Этот механизм был введен для поддержки беженцев после начала спецоперации России на Украине

Предлагается отменить статус временной защиты после выезда из Польши даже на короткое время (в настоящее время действует ограничение в 30 дней) и уменьшить выплаты на детей.

Издание отмечает, что 21% опрошенных украинских переселенцев заявили, что хотели остаться в Польше.

Украинские беженцы, прибывшие в Германию после начала спецоперации, должны будут покинуть страну после завершения конфликта, с таким заявлением выступила ранее лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью для Financial Times. Она также отметила, что немецкие власти совершили ошибку, назначив украинским беженцам социальные выплаты. К тому же, у граждан Украины, укрывшихся в Германии, нет никакого будущего в стране, считает Вайдель.

Ранее издание Bild am Sonntag сообщало, что украинские беженцы требуют выплачивать им наличные деньги вместо выдачи банковских карт, а получая средства покидают Германию.

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#польша
#украина
#германия
#беженцы
#защита
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Психиатр Рудов рассказал, как пережить развод
Психиатр Рудов рекомендовал взять себя в руки и немного пострадать
24 января 2024, 22:02

Фото: istockphoto.com/Marat Musabirov

Психиатр Виктор Рудов заявил, что расставание или развод являются стрессом для организма человека, который можно пережить лишь с помощью силы воли и умения прожить негативные эмоции.
«Это удивительно, но, чтобы выбраться из этого состояния, надо немного пострадать. Важно выплеснуть эмоции, а когда станет полегче, заняться чем-нибудь полезным или встретиться с друзьями, единомышленниками. Поиграть в футбол, сходить на вечеринку, мастер-класс или покататься на лыжах, через силу. Организму нужны хорошие гормоны, серотонин и дофамин», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Он добавил, что если эти методы не помогают, то за помощью можно обратиться к специалистам.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал в беседе с «Радио 1» о симптомах первой стадии алкоголизма.

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#психиатр
#эмоции
#отношения
#рекомендации
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Экономист Гришин объяснил проблему платных услуг за лечение по ОМС
24 января 2024, 21:36

Фото: istockphoto.com/perfectlab

Профессор, Заслуженный экономист РФ Владимир Гришин заявил, что проблема платных услуг за лечение возникла из-за недофинансирования системы ОМС.
«Система ОМС не наполнена деньгами, поэтому страховой полис, который есть у каждого россиянина, также не наполнен деньгами, и приходя в государственную поликлинику, мы сталкиваемся с проблемой под названием «дефицит ресурсов» Этот дефицит ресурсов врачи пытаются закрыть платными медицинскими услугами или добровольным страхованием», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Гришин.

Ранее президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин объяснил причины, по которым в России так и не ложилось страховая система, подобная системам в других странах.

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#медицина
#врачи
#омс
#больницы
#полис
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В России продолжают дешеветь куриные яйца
Росстат: в России вновь подешевели куриные яйца
24 января 2024, 21:29

Фото: iStock/ra3rn

Уже вторую неделю подряд в России продолжают дешеветь куриные яйца. За минувшую неделю стоимость данного продукта в среднем снизилась на 1,41%. Такие данные приводит Росстат.
До этого спад цен на куриные яйца был зафиксирован в период с 10 по 15 января. Тогда стоимость десятка куриных яиц снизилась на 0,2%. Это произошло впервые с конца июня прошлого года. Таким образом, за 22 первых дня нового года этот продукт подешевел на 0,84%.

При этом за текущую неделю подорожали капуста, морковь и свекла, а также бананы и огурцы, а вот помидоры подешевели на 0,37%. Также за отчетный период зафиксирован спад цен на мясо кур (на 0,81%) и свинины (на 0,3%). А вот мороженная рыба подорожала с начала года на 1,11%.

Также за последнюю неделю увеличилась стоимость подсолнечного и сливочного масла. При этом подешевели сахар и гречка, в отличие от риса и муки, которые подорожали на 0,11% и 0, 22% соответственно.

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#яйца
#рыба
#мясо
#огурцы
#сахар
#гречка
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Метеоролог Позднякова: К февралю погода станет более устойчивой
24 января 2024, 21:03

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik

Метеоролог информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова заявила, что к началу февраля погода нормализуется и станет более устойчивой.
«То есть погода станет как бы более устойчивая, у нас будет преобладать западно-восточный перенос, что и характерно для наших широт. У нас до этого наблюдался меридиональный перенос, поэтому были то ныряющие циклоны, то южные циклоны выходили, которые засыпали нас снегом или поливали дождём, несвойственным для зимнего периода. Погода будет более устойчивая», — поделилась в беседе с Pravda.Ru Позднякова.

При этом, по её словам, в первых числах следующего месяца температура будет держаться в районе 0°C.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что различные регионы России ожидает непогода, включая сильный снегопад.

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#температура
#снегопад
#регионы
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