Диетолог объяснила, кому нельзя пить банановые соки

16 октября 2026, 10:08

Банановый сок может навредить людям с диабетом и болезнями почек

Фото: istockphoto / LightStock

Банановые соки не стоит употреблять людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и заболеваниями почек. Об этом «Москве 24» рассказала член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.