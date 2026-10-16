Диетолог объяснила, кому нельзя пить банановые соки
Банановые соки не стоит употреблять людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и заболеваниями почек. Об этом «Москве 24» рассказала член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.
В соцсетях банановый сок начали называть супернапитком и рекомендовать в качестве полезного перекуса для поддержания энергии. Однако Писарева считает, что такой продукт нельзя назвать суперфудом.
Бананы содержат калий, витамины группы B и магний. Но в соках и нектарах почти нет клетчатки, которая замедляет усвоение углеводов. Поэтому натуральные сахара в составе напитка могут вызывать более выраженный подъём глюкозы в крови, объяснила эксперт.
Для перекуса специалист советует выбирать целый банан. Даже пакетированные соки без добавленного сахара могут содержать фруктовые концентраты, увеличивающие общее количество углеводов.
Особенно осторожными с такими напитками следует быть людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом второго типа. При заболеваниях почек банановые соки также могут быть нежелательны из-за содержания калия, количество которого некоторым пациентам необходимо ограничивать.
Если противопоказаний нет, напиток можно приготовить самостоятельно, взбив мякоть банана с йогуртом или кефиром.
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