Или великая держава, или никакая: интервью Дмитрия Медведева в газете «Ведомости»

10 сентября 2026, 15:13

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Через десять дней в России состоятся выборы в Государственную Думу. «Единая Россия» на втором этапе своего Съезда в августе утвердила программу партии, с которой она планирует идти на выборы. Фракция «Единой России» в Госдуме заметно обновится, прогнозирует председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Смена поколений – естественный процесс, рассуждает он, приходят люди, которые символизируют новое поколение политиков в нашей стране.