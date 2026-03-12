12 марта 2026, 17:57

Весна обещает обновление: новые отношения, новую фигуру, новую жизнь. Но что делать, если вместо вдохновения это вызывает лишь раздражение и усталость?









В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 ведущие Злата и Таня вместе с бизнес-психологом Дмитрием Бимурзаевым разбираются, почему сезон перемен для многих превращается в источник давления и тревоги.





«Каждую весну тянет на перемены — и это пугает»

«Надо быть худой, к чему-то готовой. Все кричат про время перемен и обновления внешности. Сплошное давление».

Почему весна действительно влияет на настроение

«В этом плане жизнь кипит. А что касается перемен — это просто часть нашей жизни. Естественным образом это происходит», — подчеркнул специалист.

«Из каждого утюга: обновись, стань лучше, соответствуй. И если я не хочу — сразу чувство, что со мной что-то не так».

«Надо быть худой»: почему подготовка к лету раздражает

Любовь или просто весеннее настроение

«Влюблённость — это когда я вижу только хорошее. Я романтизирую, выпячиваю лучшие качества. Но любовь начинается там, где заканчиваются розовые очки», — пояснил Бимурзаев.

«Нужно пройти стадию после романтизма — встретиться с реальностью. Очарование, потом разочарование. И если мы всё ещё вместе — вот тогда можно говорить о любви», — добавил эксперт.

Как пережить весенний «прессинг»

Весна без гонки за идеальной жизнью

«Если я не хочу обновляться — это нормально. Это моя жизнь, и я имею право проживать её в своём ритме», — подчеркнул гость подкаста.