Любовь за 50 миллионов: эскортница обманула топ-менеджера, сыграв роль несчастной жены

01 октября 2025, 13:51

Московский бизнесмен подарил квартиру, машину и отпуск на ₽50 млн эскортнице

Фото: Istock / sundrawalex

Топ-менеджер крупной компании стал жертвой любовной аферы: женщина, представившаяся Екатериной Филипповой, выманила у него более 50 миллионов рублей, сыграв роль бедной и несчастной супруги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.