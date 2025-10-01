Любовь за 50 миллионов: эскортница обманула топ-менеджера, сыграв роль несчастной жены
Топ-менеджер крупной компании стал жертвой любовной аферы: женщина, представившаяся Екатериной Филипповой, выманила у него более 50 миллионов рублей, сыграв роль бедной и несчастной супруги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
С Андреем (имя изменено) она познакомилась на работе. Молодая женщина жаловалась на нелюбящего мужа, отсутствие денег и тяжелую судьбу матери-одиночки. Мужчина проникся сочувствием и начал финансово помогать: сначала переводами наличными, затем — дорогими подарками и оплатой путешествий.
Отношения быстро развивались: Андрей сделал Екатерине предложение, и та согласилась, но с разводом всё откладывала. Чтобы показать серьёзность своих намерений, мужчина купил возлюбленной квартиру в ЖК «Балтийский» и автомобиль. Однако вскоре после переезда Екатерина разорвала с ним контакт, заблокировала его в мессенджерах и перестала пускать в квартиру.
Позже в интернете обнаружили анкету женщины на сайте эскорт-услуг. Выяснилось, что она приехала в Москву из Майкопа 10 лет назад с намерением строить «карьеру» за счёт состоятельных мужчин. История с Андреем оказалась для неё особенно удачной.
Осознав масштаб обмана, мужчина обратился в полицию. Дело расследует ОМВД по Дорогомиловскому району Москвы. Екатерине может грозить уголовная ответственность за мошенничество в особо крупном размере — до 10 лет лишения свободы.
Интересно, что на момент публикации женщина официально числится преподавателем в IT-колледже Hub и креативным директором в строительной компании «Союздонстрой». Андрей полагает, что она просто ищет следующую «золотую жилу».
Читайте также: