Матери Навального* показали тело сына

Фото: кадр из видеообращения
Людмила Навальная, мать Алексея Навального*, обратилась опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала о поездке в морг Салехарда в среду, 21 февраля, со следователями, которые показали ей тело сына. Она также упомянула, что подписала медицинское свидетельство о его смерти.
По словам матери, в документе указано, что причина смерти признана естественной. Кроме того, она отметила, что после подписания свидетельства должны были выдать тело, однако этого не произошло.
Информация о смерти заключенного Алексея Навального* в исправительной колонии № 3 была опубликована на официальном сайте УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля.
По данным ведомства, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о смерти Навального*. ФСИН направила комиссию в колонию, где отбывал наказание оппозиционер.
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Информация о смерти заключенного Алексея Навального* в исправительной колонии № 3 была опубликована на официальном сайте УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля.
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Артем Кузьмин