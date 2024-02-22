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Матери Навального* показали тело сына

Мать Навального подписала медицинское свидетельство о его смерти
22 февраля 2024, 23:55
Фото: кадр из видеообращения

Фото: кадр из видеообращения

Людмила Навальная, мать Алексея Навального*, обратилась опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала о поездке в морг Салехарда в среду, 21 февраля, со следователями, которые показали ей тело сына. Она также упомянула, что подписала медицинское свидетельство о его смерти.
По словам матери, в документе указано, что причина смерти признана естественной. Кроме того, она отметила, что после подписания свидетельства должны были выдать тело, однако этого не произошло.

Информация о смерти заключенного Алексея Навального* в исправительной колонии № 3 была опубликована на официальном сайте УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля.


По данным ведомства, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о смерти Навального*. ФСИН направила комиссию в колонию, где отбывал наказание оппозиционер.

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День защитника Отечества: ОМОНовцы Подмосковья рассказали об опасных задачах и участии в СВО
23 февраля 2024, 00:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сотрудники ОМОНа «Пересвет» работают в зоне СВО и Северо-Кавказском регионе. О том, с какими сложностями сталкиваются бойцы, и чем должен обладать кандидат, чтобы попасть на службу, рассказал командир отряда ОМОН «Пересвет» полковник полиции Илья Архипов в беседе с «Радио 1».
Сотрудники ОМОНа, как правило, задействуются для охраны порядка, пресечения массовых беспорядков, освобождения заложников, задержания преступников и т.д. Отряд отличается своей мобильностью и готовностью к работе в экстренных ситуациях. Кроме того, сотрудники спецотрядов принимают участие в спецоперации.

ОМОН Росгвардии в зоне СВО


Сотрудники подразделения ОМОН «Пересвет» неоднократно были представлены к наградам за выполнение задач в зоне СВО и Северо-Кавказском регионе. Об этом сообщил руководитель отряда Илья Архипов.

«Большое количество сотрудников было награждено и сейчас мы продолжаем ездить в командировки, в Северо-Кавказский регион, много сотрудников было награждено медалями за отвагу и медалями ордена за заслуги перед отечеством первой и второй степени. Сейчас продолжаются командировки и в Северо-Кавказский регион, в зону СВО. В зоне проведения спецоперации люди также были представлены к государственным ведомственным наградам», - рассказал Архипов.
Для сотрудников Росгвардии, принимающих участие в СВО, учреждена специальная награда: медаль «Участнику специальной военной операции». Она вручается не только военнослужащим ведомства, но и тем, кто оказывает им содействие.

Самые сложные задачи для Росгвардии на сегодняшний день ставятся в зоне спецоперации, однако и «на гражданке» сотрудникам не удается расслабиться, подчеркнул Архипов.

«Если говорить о службе вне зоне СВО, то проходят различные специальные мероприятия, сложно сказать, какая из задач самая сложная. Мы ко всему относимся по-боевому и нельзя расслабляться. На первый взгляд может показаться, что задача не сложная, но она может перерасти в серьезное боестолкновение, поэтому мы готовимся всегда по полной». Также массовые мероприятия: постоянные участия в охране общественного порядка и безопасности. Все задачи серьезные и какая из них сложнее сложно сказать», - подчеркнул глава отряда ОМОН.

Как отбирают на службу в ОМОН


Требования к кандидатам в ОМОН были строгими еще со времен Советского Союза. Тогда на службу преимущественно брали бывших морских пехотинцев, пограничников, десантников, ветеранов боевых действий. Сейчас также часто отдается предпочтение тем, кто уже проходил военную службу.

«Кандидат должен обладать определенными морально-психологическими чертами, чтобы проходить службу в ОМОНе. Идеальным кандидатом будет тот человек, который обладает навыками различных видов единоборств, прослуживший в других подразделениях, который понимает, что это такое. Это может быть кандидат из вневедомственной охраны и из патрульно-постовой службы», - пояснил Архипов.
Случайных людей в ОМОНе нет, подчеркнул Архипов.

«Если бывают исключения, то такие сотрудники в первые же годы службы отсеиваются», - добавил глава отряда.

Какую подготовку проходят ОМОНовцы

Первые отряды ОМОНа начали формироваться во времена перестройки. Обычные подразделения милиции не могли справиться с участившимися несанкционированными митингами, уличной преступностью, бандитизмом. Тогда стали усиленно создаваться подразделения спецназа. Бойцов готовили для участия в военных действиях и противостоянию терроризму.

На сегодняшний день помимо общих тренировок, бойцы занимаются коллективными видами спорта и демонстрируют навыки в совместных учениях.

«Ежедневные тренировки общие, физическая подготовка, кросс, спаринги, общие занятия игровым видом спорта, что сплочает коллектив, также ежедневные занятие по огневой подготовке, как из различных видов вооружения, как из коллективного, так и из табельного оружия, тактическая подготовка и совмещение учений и тактико-огневых занятий», - рассказал глава отряда.

Он подчеркнул, что именно на подобных занятиях, бойцы показывают свои навыки не только в точной стрельбе, но и в работе в составе подразделения.

В ОМОНе нет романтики – это работа


Военная форма, черные береты, спецоперации - в этих словах уже содержится немного секретности и изрядная порция романтизируемого героизма. Однако за эффектными погонями и задержаниями кроется большой риск для жизни. Будущие бойцы приходят на службу с одной целью, и она не имеет с романтикой ничего общего.

«Лучше сказать не романтика, а все сюда приходят с одной идеей – служба в спецназе, в спецподразделении. Семьи относятся к этому с пониманием, с поддержкой. Семьи – это наш тыл, они ждут, переживают», - сообщил Архипов.

Он также добавил, что за многие годы супруги бойцов уже привыкли к такой сложной и опасной работе мужей.

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#подмосковье
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Бундестаг поддержал правящие партии ФРГ по поставкам Украине дальнобойных ракет
Бундестаг поддержал резолюцию, призывающую поставить Киеву дальнобойное оружие
22 февраля 2024, 23:33

Фото: iStock/photosvit

Решение парламента Германии поддержать инициативу правящих партий о поставках Украине дальнобойного оружия было согласовано, передает ТАСС.
За резолюцию, выдвинутую Социал-демократической партией Германии (СДПГ), «Зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП), проголосовало 382 депутата, против — 284, еще двое воздержались.

Согласно документу, утвержденному парламентом, поддержка Украины в военном плане будет включать в себя поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. При этом крылатые ракеты Taurus не были упомянуты.

Ранее проект резолюции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Украине ракет Taurus был отклонен немецким парламентом. За инициативу проголосовали 182 депутата, против — 480 парламентариев.

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#ракеты
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Жители Авдеевки ждали прихода россиян десять лет – выяснили американские СМИ
Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки ждали прихода ВС РФ 10 лет
22 февраля 2024, 22:46

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Жители освобожденной российскими войсками Авдеевки ждали прихода России 10 лет. Об этом завил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер после общения с местным населением.
«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — сообщил журналист в эфире YouTube-канала Duran.

Ланкастер рассказал, что ему удалось пообщаться с местной жительницей, которая в ходе разговора заявила, что Авдеевка всегда была частью России и должна ею оставаться и дальше.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что жители Авдеевки, освобожденной российскими силами от ВСУ, начали подавать документы на получение российских паспортов.

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Гендиректор КПО «Восток» Крицкий рассказал о новшествах в разделении мусора
22 февраля 2024, 22:22

Фото: Виталий Сид

Студенты обсудили в Егорьевске разделение мусора на стекло, пластик, дерево и другие материалы с гендиректором комбината по переработке отходов «Восток» Игорем Крицким. Молодёжь и представители бизнеса обменялись знаниями в рамках мероприятия «Открытый микрофон».
«Раздельный сбор мусора – достаточно новое направление для нас, так как до 2016 года всё просто скидывали в один контейнер. Разделение на семь или шесть фракций – сложная модель, и она не нужна. Есть люди, которые трепетно относятся к раздельному сбору мусора и отдельно собирают кассовые чеки, чтобы потом отвезти их на утилизацию, но большая часть населения об этом не задумывается», – рассказал Крицкий.
Сегодня существует разделение мусора на смешанные и перерабатываемые отходы.
«Многие люди перед тем, как выбросить в контейнер для раздельного сбора полезную фракцию, моют её. Они понимают, что, если она будет загрязнена, перерабатывающее предприятие будет вынуждено тратить больше ресурсов, чтобы её подготовить и отмыть», – отметил Крицкий.
На предприятии КПО «Восток» разработаны технологии, с помощью которых в компьютер водятся данные по тому типу отходов, который нужно отобрать. Тогда, например, пластик можно будет легко обнаружить и отделить от остальных. Это работающее на спектральном анализе устройство называется оптический сепаратор.
«Мы первые в России, кто начал извлекать из потока мусора упаковочные пакеты типа «тетрапак». Их переработки как таковой не было, и это была проблема. Теперь с нашей помощью появилось направление его переработки», – подчеркнул генеральный директор КПО «Восток».
Он напомнил, что человек, заметивший, как мусорные контейнеры для раздельного сбора загружают в мусоровоз вместе, он может отправить фото с жалобой на сайт регионального перевозчика. За это предусмотрено получить крупное вознаграждение.

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#раздельный сбор мусора
#кпо
#эколог
#московская область
#подмосковье
#студенты
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Участники «Активного долголетия» поделились секретами здоровой жизни на форуме «Россия»
22 февраля 2024, 22:08

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» достигло 315 тысяч. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на выставке «Россия» на ВДНХ. Там прошёл Форум национальных достижений, где участники проекта губернатора представили свои практики.
«С начала года число участников проекта губернатора «Активное долголетие» возросло на 15 тысяч и сейчас проект насчитывает 315 тысяч пенсионеров. Сегодня в проекте множество направлений для досуга и экскурсий, поэтому нам важно поделиться своим опытом на Форуме с другими участниками», – рассказала министр.
Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, участники из Королёва провели мастер-класс по нейрогимнастике. Это комплекс упражнений по активизации работы мозга через движения, которые улучшают память, внимание и интеллект, помогают восстановить здоровье и снизить уровень стресса.
«Молодым людям, как и пожилым, нейрогимнастика необходима. Занятия проходят в среднем 45 минут, но этого достаточно, чтобы активизировать работу мозга. Показать свои навыки на форуме – прекрасная возможность рассказать о пользе этого метода большему количеству людей», – отметила инструктор клуба «Активное долголетие» города Королёв Валерия Миронова.
Также на форуме специалисты проекта из Солнечногорска провели викторину на знание Подмосковья и мастер-класс по мокрому валянию из шерсти.

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#московская область
#подмосковье
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Проектирование дублёра Щёлковского шоссе через Балашиху приостановили
22 февраля 2024, 21:20

Фото: телеграм-канал Сергея Юрова

Проект строительства дублёра Щёлковского шоссе через центр Балашихи решено заморозить. Об этом объявил глава городского округа Сергей Юров.
«Создали инициативную группу для своевременного информирования. Это поможет нам вместе обсуждать и принимать решения о дальнейшей судьбе шоссе», – написал Юров в своём телеграм-канале.
В ноябре была утверждена планировка дублёра Щёлковского шоссе, которая предполагала прохождение трассы через территорию Балашихи, включая Горенский лесопарк, парк «Пехорка» и Озёрный лесопарк.
«Вопрос прохождения дублёра через центр Балашихи доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву. Он поручил найти другое решение, исключив неудобства для жителей – в частности, рассмотреть возможность модернизации Щёлковского шоссе в существующем створе. Такая позиция направлена в Росавтодор», – сообщал Юров.
В среду глава муниципалитета встретился с жителями для обсуждения этого вопроса.

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#подмосковье
#московская область
#балашиха
#строительство
#шоссе
#сергей юров
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Воробьёв поздравил молодых на первой свадьбе в Доме правительства региона
22 февраля 2024, 20:57

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал на первой свадьбе, сыгранной в Доме правительства региона. Бракосочетание прошло накануне Дня защитника Отечества.
«Рад был поприсутствовать на церемонии у Дмитрия и Любови. Дмитрий – военнослужащий, на днях он возвращается на передовую. Супруги хотели сыграть свадьбу ещё год назад, но получилось только сейчас», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Как рассказал Воробьёв, молодые познакомились в 2020-м году, когда молодой человек пришёл на приём к стоматологу – будущей супруге. Признался, что влюбился в Любовь с первого взгляда.

Глава региона пожелал молодым крепкой любви и взаимопонимания.

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#московская область
#дпмо
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Психиатр Шуров рассказал об основных признаках депрессии
22 февраля 2024, 20:57

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров подчеркнул, что признаками депрессии – психиатрического диагноза – являются пониженное настроение и уход в негатив.
Он отметил, что отличие депрессивного состояния от просто плохого настроения, которое может быть у каждого, состоит в долговременности.

«По диагностическим критериям: не менее двух недель большую часть времени должен быть пониженный фон настроения, ангедония, то есть утрата удовольствия от привычных вещей, сниженная физическая активность, сниженная психическая активность. Всё уходит в негатив. Я бы ещё от себя добавил очень тяжёлые мысли», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

Он подчеркнул, что при таких симптомах необходимо обращаться к врачу, который поможет диагностировать заболевание и назначит лечение.

Ранее врач-психиатр Виктор Рудов заявил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявляющийся в расстройстве поведения, лечится с помощью препаратов различных групп.

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#психиатр
#депрессия
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Жители Авдеевки после освобождения города начали подавать документы на паспорта РФ
Волк: жители освобожденной Авдеевки подают документы на получение паспортов РФ
22 февраля 2024, 20:37

Фото: iStock/JessAerons

Жители Авдеевки, освобожденной российскими силами от ВСУ, начали подавать в МВД документы на получение российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что сотрудники миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей, которые сейчас временно проживают в пунктах временного размещения. Там им помогли оформить документы для получения российского гражданства.

Также сотрудникам МВД придется провести процедуры установления личности, так как многие документы местных жителей сильно повреждены или утеряны.

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