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МИД прокомментировал результаты выборов в Грузии

28 октября 2024, 01:20
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Результаты выборов в Грузии отдалили страну от членства в Европейском союзе и НАТО, заявил глава Министерства иностранных дел Польши.
Министерство выразило глубокую озабоченность ходом парламентских выборов в Грузии.

«К сожалению, то, что мы наблюдали на выборах 26 октября, не приближает, а отдаляет Грузию от ЕС и НАТО», – высказались в ведомстве.



Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что парламентские выборы в стране были полностью сфальсифицированы, и отказалась их признавать.

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День Ефимия Осеннего 28 октября: Почему нельзя ходить с распущенными волосами и грустить
28 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/worldwidephotoweb

На Руси 28 октября праздновали день, известный как Ефимий Осенний (Пчельник).
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 28 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Ефимия Осеннего — история

Никита (такое имя дали при рождении), будущий святой, родился в христианской семье и, по настоянию родителей, рано женился. Однако в 18 лет он оставил жену и дочь, приняв монашеский постриг на горе Олимп.

Со временем он стал схимником и отправился на Афон, где жил с отшельником Иосифом, с которым соперничал в умерщвлении плоти. Когда о его подвижничестве стало известно, к нему начали приходить паломники, поэтому он решил уединиться на острове. После смерти Иосифа Евфимий основал монашескую общину близ Салоник, восстановив руины древнего монастыря святого Андрея.

В этот день на Руси говорили: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было точное наблюдение: зима приближалась, все живые существа готовились к ее приходу.

Фото: iStock/Wirestock

Традиции

В этот день главы семей занимались подготовкой сельскохозяйственных орудий к зиме, готовили сани и шили валенки.

Женщинам предстояло скручивать лён, а результаты их труда нужно было выставлять на всеобщее обозрение.

Считалось, что злой дух, вернувшийся после летнего отсутствия, мешает работе, особенно вблизи ткачей. Чтобы изгнать нечисть, женщины должны были перекреститься и обратиться за помощью к святому Ефимию.

Святого Ефимия Осеннего также называют пасечником. В его праздник пчеловоды готовили ульи к зимовке.

Фото: iStock/Lemanieh

Что можно делать 28 октября 2024

  • Заниматься домашними делами;
  • На работе нужно быть решительным и настойчивым;
  • Полезно сходить в баню.

Что нельзя делать 28 октября 2024

В этот день не рекомендуется чинить сломанные предметы или заниматься тяжёлой домашней работой. Стирать вещи и делать уборку также считается плохой приметой — лучше оставить эти дела на другой день.

Женщинам не следует гладить бельё, а девушкам — ходить с распущенными волосами. Лучше всего заплести косы или сделать какую-то причёску, чтобы не привлекать внимание злых духов. Грустить в этот день тоже не рекомендуется.

Приметы на погоду

Если в этот день выпадет снег, это сулит богатый урожай хлеба следующей осенью. Чистое небо и круглая луна предвещают скорые морозы, а расплывчатые красноватые круги вокруг луны — к снегу и сильному ветру.

Облако, появившееся над восходящим солнцем, также может сигнализировать о приближающейся непогоде.

Если кошка начинает пить больше воды, чем обычно, стоит приготовиться к ненастью. Особенно настораживает, если собака отказывается от еды — это верный знак, что впереди нас ждёт плохая погода.

Фото: iStock/Sonja Rachbauer

Именины 28 октября 2024

Именины 28 октября отмечают обладатели таких имен, как Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен. 29 октября — Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий. 30 октября — Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

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Дептранс: на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили движение
27 октября 2024, 21:48

Фото: istockphoto/hank5

На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена восстановили движение, информирует столичный Дептранс.
«Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график», — гласит публикация в Telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, сбой произошел из-за человека на путях. Движение приостановили от станции «Октябрьское поле» до «Баррикадной». В обратную сторону составы шли со временно увеличенными интервалами.

По сообщению телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на остановочном пункте «Беговая». Также журналисты, ссылаясь на источник, уточняли, что в результате произошедшего погиб мужчина.

Ранее сообщалось, что сделал россиянин с собственной матерью в Ижевске после того, как она обвинила его в безделье.

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#новости
#дептранс москвы
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Мэр Собянин: в ТиНАО появятся еще две значимые дороги
27 октября 2024, 19:08

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

Еще две значимые дороги построят в ТиНАО Новой Москвы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале. Мэр столицы пояснил, что будущие дороги разгрузят Калужское шоссе.
«Построим в ТиНАО еще две значимые дороги. Первая — участок новой магистрали Мамыри — автомобильная дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — Пенино — Шарапово. <...> Второй проект — участок будущей магистрали Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе от магистрали Саларьево — Московский — Марьино до Калужского шоссе», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, где в Москве появится новый район. Заммэра по вопросам градостроительства Владимир Ефимов упомянул так называемую концепцию 15-минутного города и программу по комплексному развитию территорий.

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#новости
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Послы РФ на Шри-Ланке призвали россиян к проверке своих документов
27 октября 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Elena Chertovskikh

К проверке документов призвали россиян представители дипмиссии РФ на Шри-Ланке. Соответствующее обращение дипломатов опубликовано в канале посольства РФ в Telegram.
«…Посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и так далее)», — сказано в публикации.
Послы подчеркнули, что на острове задерживают граждан РФ, которые грубо нарушили республиканское миграционное законодательство. Зафиксировано уже несколько случаев.

Если документы просрочены, нужно уведомить об этом посольство и без промедления связаться с миграционной службой Шри-Ланки, резюмировали дипломаты.

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В Москве построят новый район на месте бывшего завода «МиГ»
Ефимов: в Москве приняли проект реорганизации территории бывшего завода «МиГ»
27 октября 2024, 15:18

Владимир Ефимов (фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы)

В Москве утвердили проект реорганизации территории бывшего завода «МиГ». Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, на месте предприятия появятся новые жилые кварталы, общественно-деловые и социальные объекты.
«Здесь будет реализована концепция 15-минутного города, благодаря которой у жителей Бегового района в шаговой доступности появится вся необходимая инфраструктура. Всего по проекту планировки территории на участке площадью 63,55 гектара привлеченный по итогам торгов инвестор возведет свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости», — пояснил он.
Ефимов подчеркнул, что вложенная сумма для КРТ на этом месте достигнут 300 миллиардов рублей, а бюджетный эффект в год — 12 миллиардов. В итоге в районе удастся создать порядка 25 000 рабочих мест.

Отмечается, что соответствующий договор подписали на 26 лет с компанией ООО «Энимерози». Член правления Capital Group, в которую входит организация, Владимир Галактионов рассказал, что ключевые этапы и сроки возведения нового района уже определили.

Ранее Ефимов сообщал, что еще один новый жилой квартал построят в Южном Бутово, там появится 130 000 квадратных метров недвижимости. По его словам, ЖК также возведут благодаря программе комплексного развития территорий.

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#договор
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София Ротару объявилась в неожиданном месте: где живёт певица после мобилизации сына и что будет с её виллой в Крыму
27 октября 2024, 13:17

Эстрадная певица и актриса София Ротару (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

София Ротару, народная артистка СССР, пропала из поля зрения после начала специальной военной операции (СВО). Поддержав действия киевского режима, она разорвала связи с Российской Федерацией, где долгое время получала признание зрителей и зарабатывала деньги.
Артистка стала реже появляться в соцсетях и отказалась от концертов, избегая публичности. Подробнее о вилле Софии Ротару в Крыму, о том, как смерть мужа повлияла на её отношение к России и где она сейчас живет, читайте в материале «Радио 1».

Затворница вышла из тени

София Ротару исчезла из публичного пространства, можно сказать, что она стала затворницей.

Однако недавно она удивила своих подписчиков, опубликовав фото за долгое время. На снимке, сделанном на Байковом кладбище в Киеве, изображена могила ее супруга, музыканта Анатолия Евдокимова, который ушел из жизни в 2002 году из-за инсульта.

«Единственный», — подписала фото Ротару.

Фото: iStock/dragana991

Спустя годы знаменитость так и не смогла преодолеть тяжелую утрату. Вот уже 22 года она 23 октября посещает кладбище, чтобы отдать дань памяти любимому человеку.

Изменила отношение к России после смерти мужа

Существует мнение, что София Ротару изменила свое отношение к России после смерти мужа.

Известный гитарист Александр Левшин, который долгое время работал с певицей Аллой Пугачевой, отмечал, что до трагедии Ротару была настроена очень патриотично по отношению к Российской Федерации. По его словам, она с особым уважением относилась к СССР и даже раньше Пугачевой начала исполнять комсомольские песни.

«Мне кажется, она изменилась после смерти мужа. Времена меняются, и каждый выбирает свою дорогу», — поделился он в разговоре с NEWS.ru.

Точное место проживания Ротару

Точное место жительства Софии Ротару до сих пор неизвестно. Однако отмечается, что она регулярно приезжает на Украину, где прошло её детство.

Родственники и друзья артистки предпочитают держать в тайне ее местонахождение. По словам сестры Ротару, певица поддерживает связь только с близкими и находится в безопасности.

Лайма Вайкуле, которая сбежала из России после начала СВО, сообщила, что певица последний раз была в Киеве, а затем, возможно, отправилась во Львов.

Помимо этого, появились слухи, что Ротару могла обосноваться на Сардинии. Источники «Комсомольской правды» утверждают, что раньше она часто отдыхала на этом острове и теперь приобрела там яхту стоимостью более 96 миллионов рублей и виллу за более чем 385 миллионов рублей, которые оформила на сына Руслана.

Фото: iStock/IvanSpasic

«Сейчас Ротару живет на Сардинии вместе с сыном и его женой. А ее внуки Анатолий и Соня обосновались в США, но часто прилетают в гости к бабушке и родителям», — отмечается в публикации «КП».

Поддержала беспредел

После начала специальной военной операции певица некоторое время молчала, однако через пару дней опубликовала пост с фотографией флага Украины, выразив поддержку действиям киевских властей, поддержав беспредел, который с 2014 года происходит на Украине. Артистка заявила, что будет оказывать стране помощь.

«Независимость и свобода стоит дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины», — написала она.

Кроме того, Ротару подчеркнула, что будет молиться за боевиков Вооруженных сил Украины. После этого певица исчезла из поля зрения — не появлялась на публике, не давала интервью и прекратила концертную деятельность.

Не дошла до уровня многих релокантов

Многие предполагали, что певица решила тихо жить за границей и не вмешиваться в политику. Однако позже она опубликовала пост о фонде помощи женам украинских боевиков, призывая поклонников делать пожертвования.

Пока певица не дошла до уровня многих релокантов и не высказывала обвинений в адрес российских граждан. Возможно, её поведение связано с желанием угодить всем. Помимо этого, существует мнение, что Ротару опасается за свою безопасность, что мешает ей открыто обсуждать политические вопросы.

Некоторые знаменитости уверены, что уехавшая певица не остаётся в стороне и регулярно поддерживает финансирование Вооружённых сил Украины.

Тревожные звоночки

Следует отметить, что первые тревожные звоночки от Софии Ротару появились еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации.

В тот момент певица выразила поддержку Украине и прекратила свои выступления в России. Однако этот порыв оказался недолгим. Вскоре она возобновила гастроли в РФ, охотно участвуя в различных телевизионных проектах.

Эстрадная певица и актриса София Ротару (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Сына и внука призвали защищать Родину

После объявления мобилизации на Украине сын и внук Софии Ротару попытались избежать службы, однако были задержаны у Могилева. Несмотря на это, им удалось уехать во Францию.

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Вилла Ротару в Крыму

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать элитный отель «Вилла София», принадлежащий Софии Ротару, в свете ее поддержки боевикам ВСУ.

Отель, который уже несколько лет закрыт, по его словам, может быть выставлен на торги для пополнения бюджета или передан в государственную собственность.

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

«Было бы желание самих крымчан и руководства Крыма и Ялты. Я думаю, что мы найдем возможность решить этот вопрос. По большому счету, идея с дворцом бракосочетаний, это не только мое предложение. Это инициатива самих ялтинцев. Я так понимаю, что от национализации имущества Ротару мы все равно никуда не уйдем, и она будет осуществлена. А куда это имущество пойдет, дальше посмотрим», — пояснил он.

Наслаждалась целебным крымским воздухом

Певица София Ротару переехала в Крым в 70-х годах, купив небольшой участок на южном берегу. Летом ее дом превращался в место отдыха и встреч с друзьями. В нем она наслаждалась целебным крымским воздухом.

Позже знаменитость построила роскошный отель в Ялте, который пользовался популярностью. Однако после событий 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, артистка прекратила посещения полуострова.

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Москвичей проинформировали о режиме работы ярмарок выходного дня осенью
27 октября 2024, 13:16

Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

Ярмарки выходного дня будут работать в осенний период с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00, проинформировал столичный Департамент торговли и услуг.
Точки популярны среди москвичей, поскольку там есть фермерская продукция, а также продукция городских жителей. Можно купить товары из 40 регионов РФ.

Сейчас в Москве работает 56 точек, на которых имеются изделия из молока, фрукты, мясо и овощи. Тент защищает продавцов от дождей и ветра в холодную погоду. Также есть электричество и холодильники, сказано на сайте мэра столицы.

Ранее сообщалось, кто отмечает сегодня профессиональный праздник. Работников отрасли поздравил президент Владимир Путин.

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Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников городского транспорта
27 октября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Работников городского пассажирского транспорта поздравил с профессиональным праздником глава государства Владимир Путин. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Президент подчеркнул важную роль автомобильного и городского транспорта.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей. И потому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры», — сказал российский лидер.
Путин выразил уверенность, что сегодня работники транспортной отрасли смогут решать задачи достойным образом, как это делали их предшественники. Он резюмировал, что в этом помогут ответственность, традиции труда, а также опыт ветеранов и предшественников.

Ранее сообщалось, какую процедуру упростит Минфин совместно с налоговой службой.

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Умер пермский кот Крошик, за похудением которого следила вся страна
SHOT: в Перми умер страдавший от ожирения кот Крошик
27 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Anchor Photography

В Перми умер кот по кличке Крошик, за похудением которого следила вся страна. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Изначально Крошика раскормили до 17 кг, в результате чего кот страдал от ожирения. С начала сентября этого года за его жизнь начали бороться волонтеры и медики.




Под наблюдением врачей кот начал активно сбрасывать вес, но внезапно вчера, 26 октября, Крошик почувствовал себя плохо и начал задыхаться. Животное находилось в кислородной камере, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. В ночь на 27 октября кот перестал дышать, реанимационные действия не помогли.

Согласно предварительной информации, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других органах.

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