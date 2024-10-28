МИД прокомментировал результаты выборов в Грузии

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Результаты выборов в Грузии отдалили страну от членства в Европейском союзе и НАТО, заявил глава Министерства иностранных дел Польши.
Министерство выразило глубокую озабоченность ходом парламентских выборов в Грузии.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что парламентские выборы в стране были полностью сфальсифицированы, и отказалась их признавать.
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«К сожалению, то, что мы наблюдали на выборах 26 октября, не приближает, а отдаляет Грузию от ЕС и НАТО», – высказались в ведомстве.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что парламентские выборы в стране были полностью сфальсифицированы, и отказалась их признавать.
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Александр Климов