Минфин анонсировал продление льготной ипотеки для родителей

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По поручению президента Владимира Путина Правительство РФ продлит срок действия семейной ипотеки до 2030 года, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
Министр отметил, что на семьи с детьми до шести лет будут распространяться действующие условия и процентная ставка в размере 6%. Всего на эти цели из бюджета будет выделено около 1,5 триллиона рублей.
Также будет продолжена программа помощи многодетным семьям, позволяющая полностью или частично погасить ипотечный кредит. По словам Силуанова, предварительные расчеты на 2024 год показывают, что на финансирование этой программы потребуется дополнительно 50 миллиардов рублей.
Ранее президент Путин объяснил, что решение о продлении семейных ипотек до 2030 года связано с необходимостью улучшения демографической ситуации в России. По словам президента, рождаемость в России падает, и россияне откладывают планы по рождению детей. Глава государства добавил, что к 2030 году уровень бедности в России должен быть ниже 7 процентов, а уровень бедности для многодетных семей – ниже 12 процентов.
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Также будет продолжена программа помощи многодетным семьям, позволяющая полностью или частично погасить ипотечный кредит. По словам Силуанова, предварительные расчеты на 2024 год показывают, что на финансирование этой программы потребуется дополнительно 50 миллиардов рублей.
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Александр Климов